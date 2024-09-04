重返天使球場　大谷翔平：在天使球迷面前比賽是最重要的

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇球星大谷翔平今天（4日）以客隊打者身份重回天使球場先發出賽，大谷翔平此役第3局掃出帶有打點的三壘打，球隊最終靠著貝茲（Mookie Betts）在延長賽轟出3分砲的好表現下，以6比2擊敗天使奪勝，大谷翔平由衷感謝過往天使球迷的支持。

大谷翔平今天是例行賽首次重返老東家天使隊主場，持續挑戰50轟、50盜紀錄，賽前天使隊主場在大螢幕出現歡迎大谷翔平回來字樣，列出大谷翔平在2021年、2023年贏得美國聯盟最有價值球員，以及2018年美國聯盟新人王等成就。

比賽結束後，大谷翔平接受媒體訪問，首先被問到「天使隊是你職業生涯的起點，回到這裡有什麼特別的感情嗎？」大谷說，「這是我第一次在例行賽中回來比賽，我當然很期待，也希望能夠取得勝利，能夠以好的方式贏得比賽，我覺得非常高興」。

觀眾中有超過一半是道奇隊的球迷，如何看待球迷的支持？大谷回應，「作為選手，這真的很令人感激，也讓我覺得非常有力量，因為有那麼多的聲援，會讓比賽的氛圍有所不同，所以我覺得這非常鼓舞人心」。

回到天使球場，內心有沒有感到情感的波動？大谷表示，「能在天使球迷面前比賽，這是最重要的，我真的感到由衷感謝，今天能在這裡比賽對我來說是很重要的事」。

有天使隊球迷希望翔平能打出好表現，大谷說，「能夠得到球迷的這種期待，我感到很高興，我真的非常感謝天使隊的球迷，能夠在這裡繼續比賽，今天我覺得這是最棒的，至於打不打得到，當然能打到更好，但能夠在這裡比賽已經是很特別的事情了」。

比賽前在天使球場外野進行傳球和丟球撞牆練習的感受如何？大谷回應，「我以前常常在那裡訓練，今天也做了一些，因為場地內已經沒有地方可用，所以就在那裡進行了，雖然時間有限，但這對於明天能順利進入牛棚，為復出做好準備是一個很好的步驟。」

面對天使隊先發左投狄莫斯（Reid Detmers）敲出三壘安打，大谷翔平表示，沒有特別瞄準哪種球，可以打到球感到很高興，而且還跑到三壘真的很好。

10局上被故意保送後，貝茲轟出3分砲，大谷翔平稱讚，「真的只能說一句真厲害。對我們來說，這是最好的取勝方式。反過來對天使隊來說，這是最不想看到的得分方式。我認為我們可以用好的節奏進入明天的比賽。」

天使隊的歐哈皮（Logan O'Hoppe）和瓦德（Taylor Ward）都打出全壘打，投手喬伊斯（Ben Joyce）投出105.5英里（約169.8公里）的速球，大谷翔平也發表看法，「他們的打擊很棒，能夠健康地出賽是最重要的。能有這種感覺是很棒的。我希望大家能無傷地打完全季。」

大谷翔平今天總計4打數敲出1支安打，被三振2次，被保送1次，替球隊跑回2分，賽後打擊率0.292。