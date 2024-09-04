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Passion Sisters全新單曲7日發表　將兄弟口號「進取」寫進歌詞

▲中信兄弟啦啦隊Passion Sisters全新單曲「Go! Passion Go!」，將於9月7日公開發表。 。（圖／翻攝自Passion Sisters臉書）

▲中信兄弟啦啦隊Passion Sisters全新單曲「Go! Passion Go!」，將於9月7日公開發表。 。（圖／翻攝自Passion Sisters臉書）

記者歐建智／綜合報導

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters全新單曲「Go! Passion Go!」，將於9月7日在台中洲際棒球場公開發表。

Passion Sisters今年成軍第11年，從最初的8位成員擴編至目前25位，成員包含貴貴、凱蒂、峮峮、短今、希希、波波、晴兒、白白、小安、畇二、妮可、林可、盈瑩、Julia、君白、曼容、小迪、儀諪、夏蕾、汶汶、怡琪、Wendy、少鹽，以及兩位韓國成員邊荷律、李丹妃。

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今年Passion Sisters有韓籍成員邊荷律、李丹妃的加入，也讓整個PS陣容更多元，深受大眾的喜愛與關注。

從2015年推出「蹦蹦跳」成為中職第一支推出單曲的啦啦隊團體，在經紀公司的安排下，2016年以及2017年分別推出「美麗的執著」和「閃亮之星」，2018年推出「Kiss Me」和2019年「Look at Me」。

2020年「Passion Sisters」同名單曲和2022年充滿中國風的「一球入魂」、2023年鼓舞士氣的「We Can」，每首單曲都有不同曲風和特色。

2024年再次邀請金牌製作人陳冠甫製作今年的單曲「Go! Passion Go!」，將2024年中信兄弟年度口號「進取」寫進歌詞裡，有「團結一心、無私為團隊付出，眾人一起完成使命」的涵義，當副歌唱出「Go! Passion Go!」，全員一起歡呼應援。

關鍵字： 中職棒球

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