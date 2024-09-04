最強混雙奧運後首搭　李佳馨、葉宏蔚台北羽首戰過關　

▲台灣羽球混雙組合李佳馨、葉宏蔚。（圖／資料照，中華奧會提供）

記者簡名杉／台北報導

2024台北羽球公開賽會內賽今(4)日正式展開，由剛打完奧運的「最強混雙」李佳馨、葉宏蔚打頭陣，他們以21比11、22比20力克去年打進混雙4強的台灣組合曾敏豪、謝佩珊，成功進軍16強，兩人透露昨天是他們奧運後首次練習，笑說，三個禮拜不見，有「小別勝新婚」的感覺。

世界排名第10的李佳馨、葉宏蔚今年初登奧運殿堂，可惜小組賽苦吞2連敗無緣晉級，兩人在奧運後暫時分道揚鑣，葉宏蔚和詹又蓁搭擋出擊日本、韓國公開賽，此戰是兩人在奧運後的首次搭檔。

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本場比賽李佳馨、葉宏蔚首局中段就迅速拉開，以21比11順利摘下第一局勝利，但雙方次局陷入拉鋸，不斷互換領先，一路鏖戰到20比20，最終李佳馨、葉宏穩住陣腳連得2分，以22比20收下第二局，直落二獲勝。

賽後兩人透露昨天才迎來奧運後的首次合體練習，接近三週沒有跟搭檔見面，李佳馨笑說有種「小別勝新婚」的感覺，而她前陣子剛做完近視雷射手術，李佳馨透露自己近視原本約350到400度左右，雷射完現在還在恢復，表示現在比賽的時候，看對手的臉還有點模糊，但球看得很清楚，打趣說，「看的到那顆白白的就好，不要看太多，專注在球上。」

對於台北公開賽後的規劃，兩人指出應該會出戰香港公開賽、中國公開賽，而對於年終賽，李宏蔚說，「好像還有點遙遠，但我還沒有看，今年重點是奧運，其他(比賽)就是來了再說。」

