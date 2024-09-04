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費德勒現場觀戰！　莎芭蓮卡擊敗鄭欽文連4年闖美網4強締紀錄

▲莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）。（圖／達志影像／美聯社）

▲莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年美網女單8強，白俄羅斯前世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）以6比1、6比2力克巴黎奧運女單金牌、「中國一姐」鄭欽文晉級4強，成為小威廉斯之後，第一位連4次晉級美網4強的女選手，賽後莎芭蓮卡提到觀眾席上坐著五屆美網冠軍費德勒（Roger Federer），給自己帶來的比賽助力。

「我在看台上看到了他，也在大螢幕上看到了他，」莎芭蓮卡談到費德勒時說，「我當時想，好吧，我必須打出最好的網球，這樣他才會喜歡，我必須展示我的技術，你知道，切球技術，上網等等，」暴力擊球成名的莎芭蓮卡笑著補充。

這場比賽是雙方繼今年澳網冠軍賽後的再次交手，跟澳網一樣，莎芭蓮卡今天也完全沒有給鄭欽文任何機會，僅花73分鐘就以6比1、6比2擊敗今年巴黎奧運金牌得主、七號種子鄭欽文，莎芭蓮卡在她職業生涯中大滿貫8強取得令人難以置信的9勝1敗。

同時，莎芭蓮卡也是自小威廉斯（Serena Williams）在2011年至2016年連續六次進入美網4強以來，第一位連續四次晉級美網4強的女選手。

「如果你進入世界排名前五，無論如何，每個人都會把你視為熱門，」莎芭蓮卡賽後說道，「但正如我常說的，這並不在於成為最受歡迎的人，而是在於你是否準備好為之奮鬥，當你感覺自己沒有達到最佳狀態時，比賽中將會是艱難的時刻，你必須經歷它」。

「但我真的很高興他們（現場觀眾）把我視為最愛，我會盡全力捧起這座美麗的獎盃」。

關鍵字： WTA美網莎芭蓮卡鄭欽文

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