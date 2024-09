費德勒現場觀戰！　莎芭蓮卡擊敗鄭欽文連4年闖美網4強締紀錄

▲莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024年美網女單8強,白俄羅斯前世界球后莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka)以6比1、6比2力克巴黎奧運女單金牌、「中國一姐」鄭欽文晉級4強,成為小威廉斯之後,第一位連4次晉級美網4強的女選手,賽後莎芭蓮卡提到觀眾席上坐著五屆美網冠軍費德勒(Roger Federer),給自己帶來的比賽助力。

Aryna Sabalenka knew who was at her match tonight pic.twitter.com/q5gnXYkmuU September 4, 2024

「我在看台上看到了他,也在大螢幕上看到了他,」莎芭蓮卡談到費德勒時說,「我當時想,好吧,我必須打出最好的網球,這樣他才會喜歡,我必須展示我的技術,你知道,切球技術,上網等等,」暴力擊球成名的莎芭蓮卡笑著補充。

Welcome back, legend!



Great to have you in Arthur Ashe Stadium, @rogerfederer! pic.twitter.com/209TJGrf0l — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2024

這場比賽是雙方繼今年澳網冠軍賽後的再次交手,跟澳網一樣,莎芭蓮卡今天也完全沒有給鄭欽文任何機會,僅花73分鐘就以6比1、6比2擊敗今年巴黎奧運金牌得主、七號種子鄭欽文,莎芭蓮卡在她職業生涯中大滿貫8強取得令人難以置信的9勝1敗。

同時,莎芭蓮卡也是自小威廉斯(Serena Williams)在2011年至2016年連續六次進入美網4強以來,第一位連續四次晉級美網4強的女選手。

Aryna Sabalenka has a plan to win over the crowd ahead of her match with Emma Navarro pic.twitter.com/TwZVKJRXOg — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2024

「如果你進入世界排名前五,無論如何,每個人都會把你視為熱門,」莎芭蓮卡賽後說道,「但正如我常說的,這並不在於成為最受歡迎的人,而是在於你是否準備好為之奮鬥,當你感覺自己沒有達到最佳狀態時,比賽中將會是艱難的時刻,你必須經歷它」。

「但我真的很高興他們(現場觀眾)把我視為最愛,我會盡全力捧起這座美麗的獎盃」。