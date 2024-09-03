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U18泰國「旅外好手」助陣戰韓國撐到6局　對台灣先擔心加油聲

▲▼U18泰國隊先發投手烏東（Sunpet Linus Oudom）。（圖／中華棒協提供）

▲U18泰國隊先發投手烏東（Sunpet Linus Oudom）。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／台北報導

U18亞青泰國隊預賽對戰韓國隊，打到6局以0比10落敗，其中有2局沒有讓韓國隊得分，表現不錯，尤其中外野手翁素萬（Porrawit Wongsuwan）3局下演出美技雙殺，守備能力獲得韓國教頭朴啓源稱讚。

泰國2日首戰對巴基斯坦裁定獲勝，3日是首次實戰，總教練西林塔蘭農（Chaiyot Sirintharanon）表示，「原本希望能打滿7局，今天是這批球員在國外首戰，很多球員表現不錯，相信未來表現會更好。」

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泰國隊先發投手烏東（Sunpet Linus Oudom）主投3局，被敲4安打，失5分，只有2分責失，2局下演出3上3下。查約特透露，「他在美國打高中棒球，日前才回到泰國集訓3天，泰語不太熟練，跟捕手溝通還需要適應。」

翁素萬3局下演出滑接精彩美技，再起身長傳回本壘，讓跑者回壘不及而出局。韓國教頭朴啓源稱讚，「中外野手跑位速度快，在有風勢的情況下也能掌握球的落點。」

泰國隊不少「旅外好手」助陣，除了旅美先發投手烏東之外，演出美技的中外野手翁素萬也是從美國回來，西林塔蘭農腳程不錯。左外野手佑介良人及右外野手卡亞努瑪（Yuri Kayanuma）都是日本血統。他們在泰國U18層級參與的選手大約40至50位，每年只進行一個盃賽，參賽隊伍只有3隊，這次賽前約2個半月集訓備戰。

泰國隊預賽最後一戰4日將交手中華隊，總教練西林塔蘭農說，「明天要面對台灣的加油團，會有很多應援喊聲，擔心球員適應不良，希望比今天有更好的結果。」

▲泰國總教練西林塔蘭農（Chaiyot Sirintharanon）。（圖／中華棒協提供）

▲泰國總教練西林塔蘭農（Chaiyot Sirintharanon）。（圖／中華棒協提供）

關鍵字： 泰國U18亞青棒球韓國翁素萬

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