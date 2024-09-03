U18韓國教頭大讚台灣雙投「比預期強」　兩隊尬球速盼共同成長

▲2024U18亞青韓國隊總教練朴啓源。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

U18中華隊2日在本屆亞青首戰靠著雙投陳睦衡、林鉑濬聯手完封，以1比0擊敗韓國，韓國總教練朴啓源給兩隊投手正面評價，也期待亞洲棒球一起進步。

韓國隊全場僅敲出兩支安打，韓國總教練朴啓源表示，「打者明顯被中華隊投手壓制，投手比預期中表現還要好。先發投手（陳睦衡）投球很有力量，變化球也很強，讓打者三振。第二任投手（林鉑濬）球速達到150公里，儘管打者練習時手感不錯，但都掌握不太好。」

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儘管以1分差落敗，朴啓源仍對韓國球員有信心，「我們兩任左投表現都很不錯，所以很期待若能再對決中華隊，比賽會更精彩。」

韓國先發左投丁炫瑀主投2.1局，掉1分後的滿壘局面選擇換投，牛棚內156公里火球男鄭宇宙及左投裵璨昇都在熱身，談到最後選擇裵璨昇登板的原因，朴啓源透露，「當時要對決台灣中心打者也是左打者，因此決定換左投。」

第二任左投裵璨昇去年就曾參賽，因此教練團也對他很有信心。朴啓源說，「除了昨天登板的兩位左投之外，鄭宇宙也是優秀的右投，相信之後比賽會越來越精彩。」

台、韓合力演出精彩投手戰，4名投手都飆速150公里，朴啓源認為，「像這樣優秀的選手，以後會有更多國際賽機會，亞洲有這麼多好手出現，相信實力可以一起成長、進步。」