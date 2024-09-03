力拼季末復出　千賀滉大：願意牛棚出發

▲千賀滉大。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

大都會日籍先發千賀滉大7月底因左小腿嚴重拉傷被列入60天傷兵名單，他今天（3日）表示復健進度順利，並且力拼季末復出，也願意接受牛棚角色。

根據日媒《Sponichi Annex》報導，千賀目前已經開始傳接球，復健進度順利，並強烈希望在本季復出，「雖然不能說100%確定，但我已經設定復出的日期，我應該能在剩下5場比賽時復出，但能否順利還不確定，我會盡最大努力的。」

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同時，千賀也考量本季要以先發角色復出的話，可能1場比賽投不到5、6局，而且球隊正在競爭季後賽資格，因此他並不抗拒從牛棚出發，「只要能投1局就行，但如果沒有100%的狀態，我是無法站上投手丘的，因此必須確保自己完全康復。」

千賀今年相當不順，先是春訓期間右肩拉傷、發炎，遲遲未能在大聯盟登板，沒想到回歸大聯盟的首戰他又因左小腿拉傷退場，被宣布例行賽報銷，千賀也表示，「這1年對我來說是非常沮喪的1年。」

去年為千賀新人年，累積先發29場，拿下12勝7敗、防禦率2.98，166.1局中飆出202次三振，在國聯年度新人王票選排名第2，賽揚獎票選排名第7。