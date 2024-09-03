最安靜的比賽！帕運「盲人足球」選手聽聲辨位　觀眾學習忍住歡呼

▲ 帕運盲人足球項目在艾菲爾鐵塔前舉行。（圖／路透）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎2日專電

巴黎帕運盲人足球在艾菲爾鐵塔前開戰。有別於其他競賽，這項運動要求現場觀眾「沉默是金」，好讓視障選手能聽聲辨位；觀眾也只能在賽事暫停時爆出掌聲與歡呼，是很不同的體驗。

在這場巴黎帕運艾菲爾鐵塔前的比賽中，沉默是一切的關鍵。昨天法國隊出戰中國隊開賽前幾分鐘，現場就開始用不同語言進行廣播，提醒觀眾發球後保持安靜；兩旁大型螢幕上，也打上了「噓」。

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1萬2000名球迷在戰神廣場，其中多為法國觀眾。他們搭配艾菲爾鐵塔美景，高聲歡唱法國國歌，大聲為法國隊加油，巫巫茲拉的聲響在球場裡響起。然而一開球，宗教般的寧靜立刻充斥全場，這就是「盲人足球」。

▲ 每支隊伍有4名視障選手和一名視力健全的門將。（圖／路透）

盲人足球由5人組成，包括1位守門員，是唯一視力健全且不用帶眼罩的球員，其餘4位視障選手則需要戴上眼罩，以確保完全公平。

盲人足球和其他奧運和帕運的賽事不同，在競賽期間需要絕對的安靜。不過被要求安靜的是觀眾，賽場上倒是會發出各種聲音，因為球員間需要彼此對話才能跑動、攻防，相當考驗團隊合作與默契。此外，足球上也有響鈴，讓球員可以聽聲辨位。

守門員的工作除了擋下對方進球外，也需要給予在防守區的隊友指令，如「5公尺、前進、退後、右邊」等。此外，還有2位指導員，一位在中場，另一位則在球門後方，在第一時間提供球員明確資訊。

法國隊其中一位守門員向巴黎人報（Le Parisien）表示，自己從沒在這麼多人面前比賽過。盲人足球向來並非主流運動，在里約帕運時約有6000名觀眾；法國隊在國內比賽時，觀眾最多也只有500人。

無法仰賴視力，球員的聽力變得和腳下功夫一樣重要，而且要聽的事物很多，包括指導員、守門員和教練指令、球上的鈴鐺，以及接近持球對手時必須發出的Voy警示聲等，好讓球員知道彼此在球場上的相對位置。

▲ 觀眾只能短暫發出歡呼，賽前宣導非常重要。（圖／路透）

巴黎帕運盲人足球技術負責人賈宏傑（Rémi Garranger）的任務之一就是確保場地安靜，他告訴法媒，「我們努力尋找教育觀眾的方式，因為大部分人都不認識這項運動」。

若說看網球、高爾夫球等賽事時安靜是種習慣，那鴉雀無聲就是盲人足球的絕對必須。儘管帕運盲人足球場設在之前奧運沙灘排球比賽之上，保留的沙子能進一步吸收噪音，但對觀眾的賽前提醒仍非常關鍵。

每場比賽前，持票觀眾都會收到簡訊通知，邀請他們保持安靜，並遵守現場廣播及志工手舉「請安靜」標語。

賈宏傑說，從里約帕運的經驗中可發現，觀眾通常都打從心底支持運動員，且樂意配合，但最難的，是當球員有精彩表現時。

▲ 球員必須聽聲辨位。（圖／路透）

不像網球或其他運動，觀眾能發出讚嘆，這裡連「哇」的聲音都必須克制。無論再怎麼精彩，觀眾都必須忍住、保持沉默，直到球出界，觀眾席才會爆出歡呼、掌聲或歌聲，「控制情緒的順序，這是較難習慣的」。

觀眾皮耶（Pierre）向世界報（Le Monde）表示，「我們是足球迷，想了解這項運動。我們進場前還複習了一下規範，才不會完全搞不清狀況」。

另一位觀眾莫赫塔里（Mokhtar Mokhtari）對沉默的球場則坦言，「當然是有點奇怪，畢竟這可是足球。但我們很快就理解原因，只要是球員需要，該怎麼做就怎麼做」。

賈宏傑強調，每段安靜時間不會太長，大約每1、2分鐘就會有鼓掌歡呼、加油高歌的機會。觀眾掌聲後會自動安靜，待發球綠燈亮後，球員才會發球，「不會讓觀眾感覺沮喪」。

他指出，盼能推廣這項運動，「若以後都有這麼多觀眾願意進場觀看盲人足球，球員也會越來越習慣環境噪音，未來能在有噪音的狀況下踢球了」。（編輯：張芷瑄）