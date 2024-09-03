外媒曝12強將開放大聯盟40人　鄭宗哲、鄧愷威有望參賽？

▲鄭宗哲。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

第三屆世界棒球12強賽將於11月開打，根據外媒表示，各國將開放徵召大聯盟40人名單內的選手。這意味著，海盜隊鄭宗哲、巨人投手鄧愷威都有機會繼經典賽、再披國家隊戰袍。

古巴記者羅梅洛（Francys Romero）在社群媒體X上指出，根據12強最新消息，各國將被允許從40人名單中徵召球員，「他們可以向MLB球隊提出請求，球隊可以批准或拒絕球員的參賽申請。」

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目前在大聯盟40人名單中的台灣好手包括海盜隊的游擊手鄭宗哲和巨人隊的投手鄧愷威；若確定開放40人，他們都有望代表台灣參加即將於11月舉行的世界棒球12強賽。

鄭宗哲本季在海盜2A出賽114場，交出11轟、48分打點，打擊率2成13。他在去年初參加經典賽，繳出打擊率.333、上壘率.412、長打率.467及OPS.879的亮眼成績，共敲5支安打，包含1支三壘安打；年底繼續代表國家出征亞運，5場出賽再繳破3成打擊率。

鄧愷威也曾在經典賽中亮相。他今年曾短暫上到大聯盟，共出賽4場，合計11局，防禦率9.82；本季在3A累計19場出賽，包括11場先發，戰績2勝5敗、防禦率9.09。

本屆12強賽將於11月9日開打，預賽分為A、B組。台灣與日本、韓國、多明尼加、澳洲、古巴分在B組，A組則有墨西哥、美國、荷蘭、巴拿馬、委內瑞拉、波多黎各。

中華隊的比賽都在大巨蛋進行，13日首戰韓國，14日對戰多明尼加，16日對日本，接下來17日和18日分別對戰澳洲和古巴。