運動雲

>

柯瑞解釋「刪除勇士」原因　至少再留灣區3季目標仍是第5冠

▲▼勇士天王柯瑞迎來生涯首面奧運金牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士天王柯瑞迎來生涯首面奧運金牌。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞(Stephen Curry)日前以6260萬美元(約20億台幣)的價碼續約1年，至少會在灣區再待3季，直到2027年夏天才會恢復自由身，屆時他已高齡39歲，他表明自己的目標仍是爭冠。他也回應將「勇士後衛」從IG自介上移除，改成「奧運金牌得主」一事，單純是因為成為奧運國手讓他很自豪。

柯瑞一再強調想當「終生勇士人」，不過在13年搭檔湯普森(Klay Thompson)離隊後，他直言NBA是一個充滿變數的地方，事情變化得很快。「咖哩大神」是否會離開灣區，一度成為今夏的熱門話題，勇士高層上周終結了別隊的「幻想」，雙方談妥1年6260萬美元的延長合約。

[廣告]請繼續往下閱讀...

柯瑞原本的4年合約到2025-26賽季，如今又將合約延長到2026-27賽季結束，他接下來3季將續留灣區，要到2027年夏天才會恢復自由身，屆時他已高齡39歲。

▲▼勇士柯瑞、魯尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士天王柯瑞目標仍是爭冠。（圖／達志影像／美聯社）

談到續約的決定，柯瑞告訴《The Athletic》資深灣區記者湯普森二世(Marcus Thompson II)，「這仍然是關於贏球，並採取必要的步驟給我們自己一個機會。標準沒有改變，期望也沒有改變。」

現在柯瑞在勇士的未來更加明確，他將目光瞄準個人第5座歐布萊恩金盃，「從我的角度來看並沒有什麼不同，你對自己所處的位置和機會，以及那些在這趟旅程中支持你的人，有一種感激之情。」

▲▼勇士天王柯瑞迎來生涯首面奧運金牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士天王柯瑞迎來生涯首面奧運金牌。（圖／達志影像／美聯社）

「我一直說我希望整個職業生涯中只為一支球隊效力，所以能把(續約)問題解決掉，讓我能完全專注於籃球和這個賽季，這是很好的。」

至於在贏得個人首面奧運金牌後，他在個人IG自介上把「勇士後衛」改成了「奧運金牌得主」，柯瑞則在節目《The Circuit》上解釋這麼做的原因，「我只是為成為奧運國手感到自豪。」

關鍵字： NBA勇士柯瑞

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

U18日本隊進大巨蛋練球嚇一跳　監督：人工草皮級別不同

U18日本隊進大巨蛋練球嚇一跳　監督：人工草皮級別不同

U18韓國教頭好奇大巨蛋容量　「不愧是棒球強權蓋的球場」

U18韓國教頭好奇大巨蛋容量　「不愧是棒球強權蓋的球場」

快訊／不退休了！林書豪下季續披新北國王戰袍　雙方延長合約

快訊／不退休了！林書豪下季續披新北國王戰袍　雙方延長合約

艾士特韓職首戰挨兩轟重擊　韓媒：很難說好或壞但滑切球吸睛

艾士特韓職首戰挨兩轟重擊　韓媒：很難說好或壞但滑切球吸睛

王齊麟穿「最美女雙」T恤燦笑比讚　女神志田千陽回送愛心

王齊麟穿「最美女雙」T恤燦笑比讚　女神志田千陽回送愛心

吳哲源整季沒出賽　王建民坦言不在預期內

吳哲源整季沒出賽　王建民坦言不在預期內

大谷翔平國聯雙冠王　改寫8月打擊超狂紀錄

大谷翔平國聯雙冠王　改寫8月打擊超狂紀錄

快訊／U18中華開幕戰抗韓打線出爐　柯敬賢扛3棒

快訊／U18中華開幕戰抗韓打線出爐　柯敬賢扛3棒

象騎士初登板對富邦丟5分　平野：中職打者水準很高

象騎士初登板對富邦丟5分　平野：中職打者水準很高

叫我小鷹！U18柯敬賢大巨蛋練打3轟　教頭認證像魔鷹弟弟

叫我小鷹！U18柯敬賢大巨蛋練打3轟　教頭認證像魔鷹弟弟

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

熱門新聞

U18日本隊進大巨蛋練球嚇一跳　監督：人工草皮級別不同

U18韓國教頭好奇大巨蛋容量　「不愧是棒球強權蓋的球場」

快訊／不退休了！林書豪下季續披新北國王戰袍　雙方延長合約

艾士特韓職首戰挨兩轟重擊　韓媒：很難說好或壞但滑切球吸睛

王齊麟穿「最美女雙」T恤燦笑比讚　女神志田千陽回送愛心

吳哲源整季沒出賽　王建民坦言不在預期內

讀者回應

﻿

熱門新聞

1U18日本進大巨蛋練球　監督嚇一跳　

2韓教頭看大巨蛋：不愧是棒球強權

3不退休了！林書豪下季續披國王戰袍

4艾士特韓職首戰挨兩轟重擊

5王齊麟穿「最美女雙」T恤　女神回覆了

最新新聞

1韓國左投先發　中華排前4棒左打

2李洋：麟榤配未來將超越麟洋配

3柯瑞解釋「刪除勇士」原因

4日本198公分左投天母投手丘最高

5快訊／U18中華開幕戰抗韓打線出爐

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

改判簡直亂來！洪總直衝小房間　「我不是要輸贏，我是想講道理」

象騎士初登板對富邦丟5分　平野：中職打者水準很高

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

走過煎熬復健情緒湧現　象魔力哽咽：感謝大家沒放棄

尹廈情「下巴撩人」開出好球　來台最期待品嚐雞排＆麵線

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

典典寶寶進演藝圈？劉亮佐：千萬不要　趙小僑生二胎沒把握「真的沒體力」

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

GD回來了！BIGBANG合體登台！　同台太陽.大聲「V.I.P全看哭」

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366