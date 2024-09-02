柯瑞解釋「刪除勇士」原因　至少再留灣區3季目標仍是第5冠

▲勇士天王柯瑞迎來生涯首面奧運金牌。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞(Stephen Curry)日前以6260萬美元(約20億台幣)的價碼續約1年，至少會在灣區再待3季，直到2027年夏天才會恢復自由身，屆時他已高齡39歲，他表明自己的目標仍是爭冠。他也回應將「勇士後衛」從IG自介上移除，改成「奧運金牌得主」一事，單純是因為成為奧運國手讓他很自豪。

柯瑞一再強調想當「終生勇士人」，不過在13年搭檔湯普森(Klay Thompson)離隊後，他直言NBA是一個充滿變數的地方，事情變化得很快。「咖哩大神」是否會離開灣區，一度成為今夏的熱門話題，勇士高層上周終結了別隊的「幻想」，雙方談妥1年6260萬美元的延長合約。

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柯瑞原本的4年合約到2025-26賽季，如今又將合約延長到2026-27賽季結束，他接下來3季將續留灣區，要到2027年夏天才會恢復自由身，屆時他已高齡39歲。

▲勇士天王柯瑞目標仍是爭冠。（圖／達志影像／美聯社）

談到續約的決定，柯瑞告訴《The Athletic》資深灣區記者湯普森二世(Marcus Thompson II)，「這仍然是關於贏球，並採取必要的步驟給我們自己一個機會。標準沒有改變，期望也沒有改變。」

現在柯瑞在勇士的未來更加明確，他將目光瞄準個人第5座歐布萊恩金盃，「從我的角度來看並沒有什麼不同，你對自己所處的位置和機會，以及那些在這趟旅程中支持你的人，有一種感激之情。」

▲勇士天王柯瑞迎來生涯首面奧運金牌。（圖／達志影像／美聯社）

「我一直說我希望整個職業生涯中只為一支球隊效力，所以能把(續約)問題解決掉，讓我能完全專注於籃球和這個賽季，這是很好的。」

至於在贏得個人首面奧運金牌後，他在個人IG自介上把「勇士後衛」改成了「奧運金牌得主」，柯瑞則在節目《The Circuit》上解釋這麼做的原因，「我只是為成為奧運國手感到自豪。」