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味全龍狂歡節中秋席捲大巨蛋！李多慧操刀韓風球衣　超強演唱卡司

▲味全龍「新光之SING」狂歡節。李多慧操刀主題球衣設計 。（圖／味全龍提供）

▲味全龍「新光之SING」狂歡節。李多慧操刀主題球衣設計 。（圖／味全龍提供）

記者歐建智／綜合報導

味全龍「新光之SING」狂歡節，將於9月16日至17日在台北大巨蛋盛大登場，球團斥資近600萬元提升聲光特效，力邀金曲歌后「徐佳瑩」、台語歌王「王識賢」、Pub女王「黃小琥」與流行樂團「理想混蛋」於兩日賽後輪番獻唱，啦啦隊女神李多慧特別操刀主題球衣設計。

「新光之SING」狂歡節主題球衣，是由味全龍啦啦隊小龍女「Captain Lee李多慧」親自發揮巧思，將球衣隊徽以手寫流行字體融合韓文「龍」字，並運用Black＆Pink韓風配色迸發酷黑與甜粉的反差魅力。

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▲味全龍「新光之SING」狂歡節。李多慧操刀主題球衣設計 。（圖／味全龍提供）

▲味全龍「新光之SING」狂歡節。李多慧操刀主題球衣設計 。（圖／味全龍提供）

李多慧也首次擔綱龍隊主視覺拍攝演出，與隊友蘿拉、口水、賴可、璦昀、詩雅以酷甜女團氣勢詮釋主題球衣，為主題活動與啦啦隊小龍女帶來不同以往的全新視覺風貌。

「新光之SING」狂歡節門票已於味全龍售票網全面開賣，平日全票票價500至880元，假日則為600至1280元，另9月17日適逢中秋佳節，龍隊當日也將在大巨蛋頂投影滿月意象，進場賞月體驗最特別的中秋團圓夜。

▲味全龍「新光之SING」狂歡節。李多慧操刀主題球衣設計 。（圖／味全龍提供）

▲味全龍「新光之SING」狂歡節。超強演唱卡司。（圖／味全龍提供）

關鍵字： 中職棒球

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