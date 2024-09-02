詹皇巴黎奧運掌旗超緊張原因曝　再誇柯瑞盼「激勵更多人」

記者游郁香／綜合報導

NBA天王詹姆斯(LeBron James)今夏替美國巴黎奧運代表團掌旗，他近日在節目上談到這特別的經驗，坦言到了開幕式現場後變得「非常緊張」，因為代表的是整個國家，他希望自己能激勵更多人，不忘再次誇讚夢幻隊搭檔柯瑞(Stephen Curry)是不可思議的人，特地錄製影片恭賀自己。

詹姆斯是NBA過去20多年來的「不動門面」，在籃球最高殿堂寫下無數偉大紀錄，不過擔任奧運掌旗官是頭一遭，他也是首位被選為掌旗官的美國男籃球員。在巴黎奧運落幕後，他在節目上回想起這次經驗，坦承在掌旗官人選公布前，就有預感自己可能會是候選人之一。

「但說實話，我不理解這件事的意義，我不知道這有多麼崇高、不知道這有多偉大。我從小看奧運，但我沒有注意誰是掌旗官這類的事情。這對我來說，好像從來沒見過。」詹姆斯說，當柯瑞和其他隊友紛紛祝賀他成為美國巴黎奧運男掌旗官時，他才真正感受到這一切的意義。

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▲NBA天王詹姆斯擔任美國奧運代表隊掌旗官。（圖／達志影像／美聯社，下同）

「柯瑞錄製了一個影片祝賀我，如果你們有看到那個影片的話，他真是個了不起的人，非常棒的傢伙，我感謝他所做的事。然後和我的隊友們在一起，迎接那個時刻，那時我才開始真正感受到這一切的意義。」

詹姆斯說，到了開幕式現場，距離自己舉起美國國旗僅剩5分鐘，他開始覺得非常、非常緊張，「我在每場比賽前都會緊張，但這種緊張感不同，我當時代表的是整個國家。」

「我只是從我的孫子、曾孫以及後代的角度來看這件事，以及來自我社區的人，那些像我一樣的孩子，來自那些『每天都不一定能活到明天』的地方的孩子。」詹姆斯表示，「希望我能激勵很多人，不僅是在美國，甚至是其他國家的孩子們。」

「這個世界有太多的負面的事情，能夠有一個閃亮的時刻，能夠為我們的所有人帶來積極的影響，無論種族、膚色或信仰，這是一種團結的感覺。」詹姆斯直呼，「這真的很酷、真的很酷，這是肯定的。」

本屆是詹姆斯睽違12年再戰五環殿堂，他在個人第4次的奧運之旅，率美國夢幻男籃完成金牌5連霸，並獲選巴黎奧運男籃MVP，替五環殿堂最後一舞畫下完美句點。