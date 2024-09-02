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成功挺過腳踝傷勢危機　茲韋列夫第450勝晉級美網8強

▲德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev）。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年美網男單16強，德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev）挺過開局慢熱危機以及腳踝傷勢，鏖戰2小時38分鐘後以3比6、6比1、6比2、6比2逆轉擊敗地主美國好手布蘭登（Brandon Nakashima）。茲韋列夫成功晉級美網男單8強，這場勝利也是他職業生涯第450勝，達成個人里程碑。

「比賽開始時我非常保守，布蘭登充分利用了這一點，打出了一盤精彩的比賽」，茲韋列夫表示「我知道我必須提升自己的比賽水準，需要更加積極地進攻，我今天做得很好，能夠再次進入四強我很高興」。

首盤比賽布蘭登拿下後，茲韋列夫在第二、三、四盤提升狀態，靠著準確擊球發揮了穩定的攻擊力；接發方面也屢次突破布蘭登的發球局，茲韋列夫在第四盤的比賽中看似即將拿下，但他在3比1領先時因為追球扭傷了右腳踝，儘管當下他露出痛苦的表情，但在經過短暫治療後，茲韋列夫神情緩解，並贏得了接下來四局中的其中三局，終場就以總盤數3比1成功晉級8強。

茲韋列夫的8強對手將是美國好手佛里茲（Taylor Fritz），被問到交手前的感覺時茲韋列夫則說道，「我預計將會是一場艱苦的戰鬥」。佛里茲曾在今年溫網擊敗茲韋列夫，「每次與他對戰都是一場艱苦的比賽，我也不指望會有例外，希望比賽能夠充滿娛樂性」。

關鍵字： ATP美網茲韋列夫

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