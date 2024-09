成功挺過腳踝傷勢危機　茲韋列夫第450勝晉級美網8強

▲德國名將茲韋列夫(Alexander Zverev)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024年美網男單16強,德國名將茲韋列夫(Alexander Zverev)挺過開局慢熱危機以及腳踝傷勢,鏖戰2小時38分鐘後以3比6、6比1、6比2、6比2逆轉擊敗地主美國好手布蘭登(Brandon Nakashima)。茲韋列夫成功晉級美網男單8強,這場勝利也是他職業生涯第450勝,達成個人里程碑。

A special achievement for @AlexZverev



The No. 4 seed sees off Nakashima 3-6 6-1 6-2 6-2 to reach his fourth consecutive #USOpen quarter-final! pic.twitter.com/G3xnacYuoX

September 1, 2024

「比賽開始時我非常保守,布蘭登充分利用了這一點,打出了一盤精彩的比賽」,茲韋列夫表示「我知道我必須提升自己的比賽水準,需要更加積極地進攻,我今天做得很好,能夠再次進入四強我很高興」。

It's a fourth US Open quarterfinal for Alexander Zverev! pic.twitter.com/8yJDDCnyH8 — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2024

首盤比賽布蘭登拿下後,茲韋列夫在第二、三、四盤提升狀態,靠著準確擊球發揮了穩定的攻擊力;接發方面也屢次突破布蘭登的發球局,茲韋列夫在第四盤的比賽中看似即將拿下,但他在3比1領先時因為追球扭傷了右腳踝,儘管當下他露出痛苦的表情,但在經過短暫治療後,茲韋列夫神情緩解,並贏得了接下來四局中的其中三局,終場就以總盤數3比1成功晉級8強。

FIVE STAR FRITZ



Taylor Fritz comes from two sets down to beat No.4 seed Alexander Zverev 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3), 6-3#Wimbledon pic.twitter.com/gGKWZ61NlY — Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2024

茲韋列夫的8強對手將是美國好手佛里茲(Taylor Fritz),被問到交手前的感覺時茲韋列夫則說道,「我預計將會是一場艱苦的戰鬥」。佛里茲曾在今年溫網擊敗茲韋列夫,「每次與他對戰都是一場艱苦的比賽,我也不指望會有例外,希望比賽能夠充滿娛樂性」。