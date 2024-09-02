運動雲

>

艾士特韓職首戰挨兩轟重擊　韓媒：很難說好或壞但滑切球吸睛

▲中信兄弟洋將艾士特。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟洋將艾士特。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟洋投艾士特轉戰韓職起亞虎的首戰，就遭到朴炳鎬的兩發全壘打重擊，初嚐「韓職的滋味」，未能達到賽前球隊賦予的目標，但韓媒仍對他未來的表現充滿期待，滑切球相當吸睛。

艾士特對三星獅先發4局，共投97球，被敲4支安打，其中包括2支全壘打，他共奪得6次三振，有2次保送，失掉5分。韓媒《MyDaily》指出，很難說他的投球表現是好是壞，除了挨兩轟之外，他仍展現了一些投球特質，球速最快149公里，平均速度約146至147公里，搭配滑球、滑切球、曲球與變速球，擁有多樣化的武器相當吸睛，對右打者投出近身滑切球也令人印象深刻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，賽前起亞虎總教練李杋浩曾表示，希望艾士特能至少撐過5局。但他用球數顯然過多，第一局僅用15球就解決3名打者，第二局先投出保送，與朴炳鎬纏鬥11球後挨轟，用球數急劇增加，體力消耗也很快，加上控球也未到位。

韓媒《體育朝鮮》分析，艾士特在台灣發展不錯，收到起亞虎的邀請後毫不猶豫地來到韓國，若留在台灣，明年可能會獲得不錯的合約。艾士特日前受訪時表示，「想嘗試在韓職打球，將是職業生涯向上一層樓的機會，若留下好的印象，也能為明年的發展帶來正面影響。」然而，首戰的表現很難完全達到他「向上」的目標。

下一場比賽的重點是延長投球局數，起亞虎的打擊表現證明，先發投手能獲得充分的支援，但若先發投手太早退場，靠牛棚力量支撐仍有限。艾士特未來能否吃更多局數，將是他能否實現心願的關鍵所在。

關鍵字： 中信兄弟艾士特韓職首戰滑切球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

U18日本隊進大巨蛋練球嚇一跳　監督：人工草皮級別不同

U18日本隊進大巨蛋練球嚇一跳　監督：人工草皮級別不同

U18韓國教頭好奇大巨蛋容量　「不愧是棒球強權蓋的球場」

U18韓國教頭好奇大巨蛋容量　「不愧是棒球強權蓋的球場」

快訊／不退休了！林書豪下季續披新北國王戰袍　雙方延長合約

快訊／不退休了！林書豪下季續披新北國王戰袍　雙方延長合約

吳哲源整季沒出賽　王建民坦言不在預期內

吳哲源整季沒出賽　王建民坦言不在預期內

艾士特韓職首戰挨兩轟重擊　韓媒：很難說好或壞但滑切球吸睛

艾士特韓職首戰挨兩轟重擊　韓媒：很難說好或壞但滑切球吸睛

大谷翔平國聯雙冠王　改寫8月打擊超狂紀錄

大谷翔平國聯雙冠王　改寫8月打擊超狂紀錄

象騎士初登板對富邦丟5分　平野：中職打者水準很高

象騎士初登板對富邦丟5分　平野：中職打者水準很高

快訊／猛！田曉雯僅花14分鐘奪勝　挺進帕運桌球女單8強

快訊／猛！田曉雯僅花14分鐘奪勝　挺進帕運桌球女單8強

統一獅牛棚失守全年勝率被兄弟超車　台鋼11比6退樂天

統一獅牛棚失守全年勝率被兄弟超車　台鋼11比6退樂天

叫我小鷹！U18柯敬賢大巨蛋練打3轟　教頭認證像魔鷹弟弟

叫我小鷹！U18柯敬賢大巨蛋練打3轟　教頭認證像魔鷹弟弟

小黃微笑躺水裡漂浮...他崩潰吶喊NO　結局震撼網：被騙了8秒

熱門新聞

U18日本隊進大巨蛋練球嚇一跳　監督：人工草皮級別不同

U18韓國教頭好奇大巨蛋容量　「不愧是棒球強權蓋的球場」

快訊／不退休了！林書豪下季續披新北國王戰袍　雙方延長合約

吳哲源整季沒出賽　王建民坦言不在預期內

艾士特韓職首戰挨兩轟重擊　韓媒：很難說好或壞但滑切球吸睛

大谷翔平國聯雙冠王　改寫8月打擊超狂紀錄

讀者回應

﻿

熱門新聞

1U18日本進大巨蛋練球　監督嚇一跳　

2韓教頭看大巨蛋：不愧是棒球強權

3不退休了！林書豪下季續披國王戰袍

4吳哲源沒出賽　王建民坦言不預期

5艾士特韓職首戰挨兩轟重擊

最新新聞

1U18香港隊有台將　劉翰陽支持兄弟

2林書豪攜手弟弟拚衛冕：留在巔峰更難

3終點線前1舉動　帕運跑者銅牌沒了

4周天成肺部受損恢復佳　台北賽拚冠

5台北羽球公開賽　戴資穎正常出賽

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

改判簡直亂來！洪總直衝小房間　「我不是要輸贏，我是想講道理」

象騎士初登板對富邦丟5分　平野：中職打者水準很高

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

走過煎熬復健情緒湧現　象魔力哽咽：感謝大家沒放棄

尹廈情「下巴撩人」開出好球　來台最期待品嚐雞排＆麵線

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

典典寶寶進演藝圈？劉亮佐：千萬不要　趙小僑生二胎沒把握「真的沒體力」

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

GD回來了！BIGBANG合體登台！　同台太陽.大聲「V.I.P全看哭」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366