艾士特韓職首戰挨兩轟重擊　韓媒：很難說好或壞但滑切球吸睛

▲中信兄弟洋將艾士特。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟洋投艾士特轉戰韓職起亞虎的首戰，就遭到朴炳鎬的兩發全壘打重擊，初嚐「韓職的滋味」，未能達到賽前球隊賦予的目標，但韓媒仍對他未來的表現充滿期待，滑切球相當吸睛。

艾士特對三星獅先發4局，共投97球，被敲4支安打，其中包括2支全壘打，他共奪得6次三振，有2次保送，失掉5分。韓媒《MyDaily》指出，很難說他的投球表現是好是壞，除了挨兩轟之外，他仍展現了一些投球特質，球速最快149公里，平均速度約146至147公里，搭配滑球、滑切球、曲球與變速球，擁有多樣化的武器相當吸睛，對右打者投出近身滑切球也令人印象深刻。

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不過，賽前起亞虎總教練李杋浩曾表示，希望艾士特能至少撐過5局。但他用球數顯然過多，第一局僅用15球就解決3名打者，第二局先投出保送，與朴炳鎬纏鬥11球後挨轟，用球數急劇增加，體力消耗也很快，加上控球也未到位。

韓媒《體育朝鮮》分析，艾士特在台灣發展不錯，收到起亞虎的邀請後毫不猶豫地來到韓國，若留在台灣，明年可能會獲得不錯的合約。艾士特日前受訪時表示，「想嘗試在韓職打球，將是職業生涯向上一層樓的機會，若留下好的印象，也能為明年的發展帶來正面影響。」然而，首戰的表現很難完全達到他「向上」的目標。

下一場比賽的重點是延長投球局數，起亞虎的打擊表現證明，先發投手能獲得充分的支援，但若先發投手太早退場，靠牛棚力量支撐仍有限。艾士特未來能否吃更多局數，將是他能否實現心願的關鍵所在。