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三盤不敵納瓦羅　高芙止步美網16強無緣挑戰衛冕

▲納瓦羅（Emma Navarro）淘汰高芙（Coco Gauff）。（圖／達志影像／美聯社）

▲納瓦羅（Emma Navarro）淘汰高芙（Coco Gauff）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年美網女單16強，衛冕冠軍、本屆第3種子高芙（Coco Gauff）苦戰三盤後以3比6、6比4、3比6不敵美國同胞納瓦羅（Emma Navarro）遭到淘汰，而高芙本戰發出19記雙誤也成為落敗關鍵，讓她賽後直呼「我不想再輸掉這樣的比賽了」。

首盤高芙率先破發取得2比1領先，但隨後她因為連續雙誤的誤事遭納瓦羅連奪4局，納瓦羅5比2領先並以6比3拿下第一盤；次盤高芙重振旗鼓，在關鍵第十局靠著正手接發讓納瓦羅回球出界，高芙成功破發以6比4收下第二盤，雙方總盤數1比1戰平。

決勝盤納瓦羅早早破發高芙，在盤中取得3比2領先隨後在第9局把握住第1個賽末點完成雙破，納瓦羅6比3再下一城，終場就以總盤數2比1擊敗高芙晉級美網女單8強，屆時對手將是西班牙名將巴多薩（Paula Badosa）。

「今天我的網球打得非常艱難，」納瓦羅賽後說道，「這並不容易，我想我們倆有時都面臨著自己的掙扎，這是一場意志之戰，但是，是的，我為我今天的努力感到自豪」。

「高芙是一位了不起的選手，我非常尊重她，」納瓦羅最後表示，「我知道她會回來並再次贏得這一榮譽」。

至於落敗者高芙則是失落的喊道「我不想再輸掉這樣的比賽了，」高芙表示，並將自己的發球問題歸咎於心理問題。賽後根據官方統計，高芙本戰共出現60個非受迫性失誤，並送出高達19記雙發失誤（決勝盤11記），成為輸球關鍵。

關鍵字： WTA美網高芙納瓦羅

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