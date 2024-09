三盤不敵納瓦羅　高芙止步美網16強無緣挑戰衛冕

▲納瓦羅(Emma Navarro)淘汰高芙(Coco Gauff)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024年美網女單16強,衛冕冠軍、本屆第3種子高芙(Coco Gauff)苦戰三盤後以3比6、6比4、3比6不敵美國同胞納瓦羅(Emma Navarro)遭到淘汰,而高芙本戰發出19記雙誤也成為落敗關鍵,讓她賽後直呼「我不想再輸掉這樣的比賽了」。

首盤高芙率先破發取得2比1領先,但隨後她因為連續雙誤的誤事遭納瓦羅連奪4局,納瓦羅5比2領先並以6比3拿下第一盤;次盤高芙重振旗鼓,在關鍵第十局靠著正手接發讓納瓦羅回球出界,高芙成功破發以6比4收下第二盤,雙方總盤數1比1戰平。

決勝盤納瓦羅早早破發高芙,在盤中取得3比2領先隨後在第9局把握住第1個賽末點完成雙破,納瓦羅6比3再下一城,終場就以總盤數2比1擊敗高芙晉級美網女單8強,屆時對手將是西班牙名將巴多薩(Paula Badosa)。

