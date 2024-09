整場沒有面臨破發點　球后斯威雅蒂強勢晉級美網16強

▲世界球后斯威雅蒂(Iga Swiatek)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024年美網32強賽事,2022美網冠軍、世界球后斯威雅蒂(Iga Swiatek)以6比4、6比2輕鬆擊敗第25種子帕夫柳琴科娃(Anastasia Pavlyuchenkova),連續第四次進入美網16強。

Into the Fourth Round for the fourth year in a row pic.twitter.com/5EI2mWkEyW