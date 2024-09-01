整場沒有面臨破發點　球后斯威雅蒂強勢晉級美網16強

▲世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年美網32強賽事，2022美網冠軍、世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）以6比4、6比2輕鬆擊敗第25種子帕夫柳琴科娃（Anastasia Pavlyuchenkova），連續第四次進入美網16強。

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在首盤率先破發以3比1領先後，斯威雅蒂就正式掌控比賽節奏，她在比賽中多次打出招牌性的後旋致勝球頻頻拿分，也靠著良好接發回應帕夫柳琴科娃在發球局上的暴力發球，終場斯威雅蒂在鏖戰1小時32分鐘後就以總盤數2比0收下比賽，晉級16強。

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Just like Iga Swiatek drew it up pic.twitter.com/r1yrLrZ4md — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2024

「我只是想專注於自己，」斯威雅蒂賽後在場上接受採訪時說道，「毫無疑問，她是一位出色的球員，而且她發球真的很強大，所以你必須做好準備，讓前幾次回球變得非常快」。

斯威雅蒂目前已經連續17個發球局沒有面臨破發點，她上一次被破發是在第一輪對陣拉希莫娃（Kamilla Rakhimova）的比賽。斯威雅蒂16強對手將是第16種子薩姆索諾娃（Liudmila Samsonova），兩人生涯交手斯威雅蒂以3比0領先。

而這將是斯威雅蒂生涯第16次參加大滿貫16強，成為2019年之後出場次數最多的球員。