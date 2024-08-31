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快訊／林湘緹從資格賽殺入4強　0比2敗給金佳恩無緣南韓賽決賽

▲▼ 林湘緹 。（圖／球團提供）

▲林湘緹。（圖／資料照）

記者游郁香／綜合報導

25歲的台灣女將林湘緹生涯首次挺進500系列賽4強，今(31)日與世界第15的地主好手金佳恩爭奪決賽門票，首局以10比21讓出，次局又以14比21敗下陣來，終場以0比2落敗，無緣女單冠軍戰。

來自中租的林湘緹目前名列世界第71，她本周從超級500系列賽南韓公開賽資格賽打起，首輪力退世界第22的印尼選手瓦多約(Ester Nurumi Tri Wardoyo)；次輪拍下世界第47的香港盧善恩，首度挺進超級500等級8強；昨(30)日再擊退自家人邱品倩，搶下女單4強門票，再次刷新個人在500等級賽事的最佳成績。

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林湘緹今日與世界第15的地主好手金佳恩爭搶決賽門票，開賽3比7落後，以6比11進入技術暫停，下半局也沒能追近比分，被拉開17比7、10分差距，以9比20被對手取得11個局點，化解了1個後，林湘緹打出界，以10比21讓出首局。

進入次局，林湘緹開局又落入1比7的劣勢，奮力追趕到5比8，可惜後繼無力，以6比11進入技術暫停。暫停過後，林湘緹沒能再拉近比分，局末陷入8比18、10分落後，以8比20被對手得到12個賽末點，林湘緹沒有就此放棄比賽，打出6比0攻勢，不過最終仍以14比21連掉2局，宣告無緣女單決賽。

關鍵字： BWF羽球南韓賽林湘緹

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