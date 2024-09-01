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14記雙發失誤礙事　喬科維奇賽後直言打出生涯最差表現

▲喬科維奇（Novak Djokovic）。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬科維奇（Novak Djokovic）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年美網男單32強爆出最大冷門，24座大滿貫得主、塞爾維亞衛冕冠軍喬科維奇（Novak Djokovic）以4比6、4比6、6比2、4比6不敵澳洲好手巴比倫（Alexei Popyrin）止步32強，無緣衛冕。

「首先恭喜他和他的團隊，他今天確實打的更好，也值得獲勝，」喬科維奇說道，「說實話，從這次賽事開始到現在，能進入第三輪對我來說已經算是成功了，我打出了職業生涯中最差的網球，尤其是在發球方面，這絕對是我有史以來最差的表現。」

根據官網統計，喬科維奇在本屆美網三場比賽中共送出了32記雙發失誤，其中包括今天的14記（喬科維奇大滿貫比賽中最多的一次），品質拙劣的發球也讓喬帥在比賽中5次被巴比倫破發，種下敗因。

「如果在這樣快速的場地上打球沒有發球優勢，沒有能力通過發球得分，再加上低的一發成功率，很多雙發失誤，那麼你就無法贏球，」喬科維奇補充道，「你無法贏球，尤其是面對像巴比倫這樣狀態正佳的球員，他發球很強大，給你的發球局施加了很大壓力，是的，對我來說這場比賽簡直是場災難。」

而今年巴黎奧運喬科維奇在金牌戰中擊敗西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）奪下金牌，但喬帥在抵達紐約參加美網之前並未參加過硬地比賽，上次在硬地出賽要追溯至3月份的印地安泉大師賽，也讓他在本賽季最後一個大滿貫賽事中，始終無法找回狀態。

「這是不同的場地，顯然對我產生了影響，我在贏得金牌時耗費了很多精力，而當我抵達紐約時，精神和身體上都不夠充沛，」喬科維奇提及，「但因為這是美網，我還是嘗試了一下，並竭盡全力，我沒有任何身體上的問題，只是感覺自己沒有精力了，從我打球的方式上也能看出來」。

「從第一場比賽開始，我就無法在這個場地上找到自己的狀態，這就是我所能說的，生活還在繼續，我會努力調整，看看接下來要做什麼。」

喬科維奇解釋，在美網比賽「精神上非常掙扎」，他是四屆美網冠軍，並承認自己從未打出接近最佳的網球，「當你感覺身體狀況還可以，當然你會有動力，因為這是大滿貫賽事，但就是無法找到自己的比賽狀態，這種情況下感覺並不好，」喬科維奇說。「比賽完全崩盤了，我想你必須接受這種比賽偶爾會發生的事實」。

「你可以說這是因為奧運會的影響，但我不知道，我現在不想分析這個，我只是想每天努力提高自己的比賽狀態，但這次真的沒能做到。」

今年喬科維奇在大滿貫賽事中取得了16勝3負的成績，31日輸球後是喬帥自2017年以來首次沒有獲得大滿貫冠軍的賽季。他今年的最佳成績是在溫網，當時喬科維奇闖進決賽，但最終不敵艾卡拉茲。

「剛剛離開賽場，你會感到苦澀，因為你不喜歡輸球，儘管在這項比賽中，我的勝場遠多於敗場，其實在其他任何比賽中也是如此，所以我必須劃清界限，」喬科維奇最後說道，「從更大的角度來看，我當然應該感到滿意，但現在很難看到這個大局，你只是因為輸球而感到憤怒和沮喪，以及對自己比賽的方式感到不滿，僅此而已。不過明天是新的一天，我顯然會考慮下一步該怎麼做。」

關鍵字： ATP美網喬科維奇

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