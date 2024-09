14記雙發失誤礙事　喬科維奇賽後直言打出生涯最差表現

▲喬科維奇(Novak Djokovic)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024年美網男單32強爆出最大冷門,24座大滿貫得主、塞爾維亞衛冕冠軍喬科維奇(Novak Djokovic)以4比6、4比6、6比2、4比6不敵澳洲好手巴比倫(Alexei Popyrin)止步32強,無緣衛冕。

BREAKING: Novak Djokovic upset by Alexei Popyrin in 3rd round of US Open https://t.co/F4PdMLGbq7

「首先恭喜他和他的團隊,他今天確實打的更好,也值得獲勝,」喬科維奇說道,「說實話,從這次賽事開始到現在,能進入第三輪對我來說已經算是成功了,我打出了職業生涯中最差的網球,尤其是在發球方面,這絕對是我有史以來最差的表現。」

根據官網統計,喬科維奇在本屆美網三場比賽中共送出了32記雙發失誤,其中包括今天的14記(喬科維奇大滿貫比賽中最多的一次),品質拙劣的發球也讓喬帥在比賽中5次被巴比倫破發,種下敗因。

「如果在這樣快速的場地上打球沒有發球優勢,沒有能力通過發球得分,再加上低的一發成功率,很多雙發失誤,那麼你就無法贏球,」喬科維奇補充道,「你無法贏球,尤其是面對像巴比倫這樣狀態正佳的球員,他發球很強大,給你的發球局施加了很大壓力,是的,對我來說這場比賽簡直是場災難。」

Novak Djokovic admits that he played some of the worst Tennis #NovakDjokovic #USOpen #Tennis pic.twitter.com/1YceRbzJeU

而今年巴黎奧運喬科維奇在金牌戰中擊敗西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)奪下金牌,但喬帥在抵達紐約參加美網之前並未參加過硬地比賽,上次在硬地出賽要追溯至3月份的印地安泉大師賽,也讓他在本賽季最後一個大滿貫賽事中,始終無法找回狀態。

「這是不同的場地,顯然對我產生了影響,我在贏得金牌時耗費了很多精力,而當我抵達紐約時,精神和身體上都不夠充沛,」喬科維奇提及,「但因為這是美網,我還是嘗試了一下,並竭盡全力,我沒有任何身體上的問題,只是感覺自己沒有精力了,從我打球的方式上也能看出來」。

「從第一場比賽開始,我就無法在這個場地上找到自己的狀態,這就是我所能說的,生活還在繼續,我會努力調整,看看接下來要做什麼。」

Novak Djokovic had some high praise for Alexei Popyrin after being knocked out of the US Open in four sets to the 25-year-old. pic.twitter.com/mVMElnOCeq