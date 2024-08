衛冕冠軍高芙逆轉闖美網16強　曝首盤後「換了一個人」關鍵

▲高芙。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024年美網女單32強,衛冕冠軍、本屆第3種子高芙(Coco Gauff)先衰後盛以3比6、6比3、6比3逆轉擊敗烏克蘭名將絲維托麗娜(Elina Svitolina),高芙挾帶美網跨屆10連勝的氣勢闖進16強,持續朝著衛冕霸業邁進。

She got that dog in her.@CocoGauff | #USOpen pic.twitter.com/J1B94B2UsY