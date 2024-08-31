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衛冕冠軍高芙逆轉闖美網16強　曝首盤後「換了一個人」關鍵

▲高芙（Coco Gauff）。（圖／達志影像／美聯社）

▲高芙。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年美網女單32強，衛冕冠軍、本屆第3種子高芙（Coco Gauff）先衰後盛以3比6、6比3、6比3逆轉擊敗烏克蘭名將絲維托麗娜（Elina Svitolina），高芙挾帶美網跨屆10連勝的氣勢闖進16強，持續朝著衛冕霸業邁進。

首盤比賽第7局高芙握有3個破發點，皆被絲維托麗娜一一化解，隨後絲維托莉娜延續這股氣勢在高芙的發球局中連拿4分完成破發，並以Love Game成功保發，絲維托莉娜6比3拿下首盤。

「我在第一盤結束前連續丟了8分。」高芙提到首盤末段自己的表現時說道，「這種表現可能會再次發生，所以我知道那時我需要重置，我去了趟廁所，換了下半身衣服，往臉上潑了點水，感覺就像換了一個人一樣」。

次盤高芙在第六局成功破發，以6比3拿下第2盤扳平戰局。決勝盤首局高芙再次破掉絲維托麗娜的發球局，並在第5局雙破得手要回比賽控制權，終場高芙就以3盤逆轉勝的姿態晉級16強，屆時對手將是美國同胞納瓦羅（Emma Navarro）。

「我只是不想帶著任何遺憾離開球場。」高芙賽後說，「我覺得給自己過度的壓力是不必要的，當你踏上球場時，你就會有這種感覺，就像是『好吧，我知道我在這裡可以表現得很好。』我過去曾經這樣做過，而我也會一直這樣做。」

關鍵字： WTA美網高芙

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