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快訊／帕拉羽球一哥方振宇惜敗日本老對手　帕運小組賽2連敗

▲巴黎帕運台灣羽球好手方振宇。（圖／體育署提供）

▲巴黎帕運台灣羽球好手方振宇。（圖／體育署提供）

記者簡名杉／綜合報導

台灣帕拉羽球一哥方振宇於昨天的本屆帕運首戰出師不利，以直落二吞敗，台灣時間今(30)晚他迎來本屆賽事小組賽第二戰，對決曾在東京帕運交手的日本好手今井大湧，兩人苦戰三局，最終今井大湧雖先丟一局，但逆襲連拿兩局，以15比21、21比11、21比19拿下勝利，方振宇則吞下帕運二連敗。

出生時難產導致左手上肢肌肉萎縮的方振宇，卻沒有因此澆熄他對運動的熱忱，從國中開始接觸羽球後就屢屢在比賽中打下好成績，他於高二首度入選國手，歷經近10年的各國比賽，最終於2021年踏上帕拉運動員夢想中的最高殿堂東京帕運，最終在男子羽球SU5級單打項目以第四名作收。

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去年他也代表中華隊出征杭州亞帕運，生涯首次的亞帕運賽事，方振宇包含單打、雙打皆有斬獲，分別拿下男子單打SU5級、雙打SU5級兩面銅牌。

▲巴黎帕運台灣羽球好手方振宇。（圖／體育署提供）

▲巴黎帕運台灣羽球好手方振宇。（圖／體育署提供）

巴黎帕運是方振宇人生第二屆帕運，他在昨天的羽球男單SU5級小組賽首次亮相，可惜最終以14比21、18比21不敵馬來西亞好手安努亞(Muhammad Fareez Anuarr)，今天的小組賽第二戰則面對東京帕運曾以2比1擊敗的日本好手今井大湧。

方振宇首局站在順風位，打得十分順暢，最大領先達到7分，並從首局中段就一波帶走，以21比15收下首局，然而次局在逆風位的方振宇卻陷入苦戰，開賽就陷入落後，最多落後達到11分，雖然他在比賽後段苦追，仍以11比21敗下陣來，雙方戰成1比1平手。

決勝第三局，一開始站在逆風位的方振宇仍打得十分辛苦，中場換邊之後方振宇開始漸入佳境、逆轉比數，不過今井大湧不斷緊咬比分，數度追平，最後今井大湧仍在比賽後段逆襲，以21比19拿下，以2比1擊敗方振宇。

關鍵字： 2024巴黎奧運巴黎帕運羽球方振宇

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