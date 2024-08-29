Decopin比主人厲害？道奇教頭：這是翔平的狗，沒什麼好驚訝

▲道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）今天心情超好 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊的大谷翔平今天帶著愛犬投手Decopin上班，Decopin搶盡鋒頭，與主人的限量公仔掀起熱潮，賽前更受邀擔任開球嘉賓。連道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）都誇獎，不愧是大谷翔平的狗，「訓練到這種程度真是令人印象深刻，但這是翔平的狗，好像也沒什麼好驚訝的。」

在愛犬的加持下，大谷翔平今天也有出色表現。首打席擊出本季第42支全壘打，並成功盜壘2次，本季的盜壘數達到42次，成為歷史上第二位達成「42全壘打－42盜壘」的選手，前一位是洋基名將羅德里奎茲（Alex Rodriguez）。

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今天像是擁有主角般的光環，大谷翔平與愛犬完美結束這一天。賽後，道奇教頭羅伯斯心情大好。被問到開球儀式中的Decopin表現，以及大谷在比賽中的表現哪個更出色時，他開心地笑著說：「當然是Decopin！」

羅伯斯隨後補充說道，「當我聽到Decopin投出開球時，我對他訓練到這種程度感到印象深刻，但這是翔平的狗，沒什麼好驚訝的。不過，表現真的很不錯。」

「當然，翔平也在自己的搖頭娃娃日打出了全壘打，還盜了幾個壘。」羅伯斯對這位球員感到相當滿意，「我總是說，越是大場面，他的表現就越出色。」

▲大谷翔平與愛犬開球 。（圖／達志影像／美聯社）