球迷瘋搶公仔連大谷翔平都驚：我以為今天有什麼特別活動

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

大谷翔平今天帶著他的愛犬Decopin上班，迎接自己的限量公仔發放日，不過來球場的路上，看到排隊人潮，他也嚇到，「我還以為今天有什麼特別活動。」

球團今天發放大谷抱愛犬「Decopin（英文名Decoy）的特製搖頭娃娃，只有前4萬名觀眾可以拿到。有球迷在球場開門前12小時就來排隊，球團也比平常提早4小時開門，因應排隊人潮。

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搖頭娃娃吸引大批人潮，大谷翔平直呼，「當我到達球場時，我也有點驚訝，還以為有什麼特別的活動。」

此戰吸引53,290人進場，大谷翔平感謝球迷支持，「這是球員的榮幸，觀眾越多，球員的動力也越大。」

大谷翔平在首打席就擊出全壘打，他也說，其實一開始感覺就很好，不過自己7局遭到三振，無法為球隊再攻下分數，對此感到可惜，「再得一分會更好，但整體表現我覺得還不錯。」

打擊有表現之外，大谷翔平單場2盜，本季完成42轟42盜，追上前洋基名將「A-Rod」A.羅德里奎茲（Alex Rodriguez）的紀錄。

對於是否有研究對方投手而發動盜壘，大谷翔平表示，「我們當然會在比賽前進行預習，並在比賽中根據自己的觀察進行判斷。與教練和隊友分享這些資訊，進一步提升全隊的跑壘表現。」