台美混血卡洛爾雙響砲！　滿壘驚天轟助響尾蛇逆轉勝

實習記者李立祥/綜合報導

亞利桑那響尾蛇的台美混血卡洛爾(Corbin Carroll)今天(29日)對紐約大都會上演單場雙響砲,更在面對大都會當家守護神狄亞茲(Edwin Diaz)時,擊出1支逆轉滿貫砲,幫助響尾蛇以8比5贏得比賽。

卡洛爾在4局下就對大都會先發賽維里諾(Luis Severino)轟出陽春砲,距離長達440英尺,同時也是卡洛爾在主場所敲的最遠全壘打。雖然響尾蛇前4局以4比0領先,但大都會在5局上對響尾蛇左投先發羅德里奎茲(Eduardo Rodriguez)發動反擊,成功追平比分。

