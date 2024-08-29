運動雲

>

台美混血卡洛爾雙響砲！　滿壘驚天轟助響尾蛇逆轉勝

實習記者李立祥／綜合報導

亞利桑那響尾蛇的台美混血卡洛爾（Corbin Carroll）今天（29日）對紐約大都會上演單場雙響砲，更在面對大都會當家守護神狄亞茲（Edwin Diaz）時，擊出1支逆轉滿貫砲，幫助響尾蛇以8比5贏得比賽。

卡洛爾在4局下就對大都會先發賽維里諾（Luis Severino）轟出陽春砲，距離長達440英尺，同時也是卡洛爾在主場所敲的最遠全壘打。雖然響尾蛇前4局以4比0領先，但大都會在5局上對響尾蛇左投先發羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）發動反擊，成功追平比分。

6局上阿隆索（Pete Alonso）敲出高犧牲打，送回三壘跑者馬提（Starling Marte），為大都會拿下超前分，不過響尾蛇牛棚金克爾（Kevin Ginkel）和湯普森（Ryan Thompson）隨即成功守住1分差，幫助球隊保有領先機會。

8局下大都會在2出局一壘有跑者的情況下，換上守護神狄亞茲登板，但他一上場卻連續送出2次保送，在滿壘狀態要對上本場比賽已經開轟過的卡洛爾，他也再度發揮，將狄亞茲的球掃向右外野，擊出1支396英尺的滿貫砲，徹底改變比賽走向。

響尾蛇9局上派出馬丁尼茲（Justin Martinez）關門，順利以3上3下結束比賽，收下本季第7次救援成功。

卡洛爾開季狀況不佳，但近期狀況逐漸回溫，目前繳出打擊三圍0.225／0.311／0.414，攻擊指數0.725，近期已經連續36場比賽上壘，在響尾蛇隊史僅次於貝爾（Jay Bell）的39場。

賽後卡洛爾表示，「我希望保持穩定，每天都想為球隊的勝利做出貢獻，所以當我無法做到這一點時，感覺非常糟糕。但現在感覺自己回到想要的位置，能夠幫助球隊得分、送跑者回本壘、防守等等，希望能繼續保持。」

▲亞利桑那響尾蛇台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）單場雙響砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞利桑那響尾蛇台美混血卡洛爾（Corbin Carroll）單場雙響砲。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球響尾蛇卡洛爾

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

有夠可愛！大谷翔平愛犬驚喜登場　完成史上最萌開球儀式

有夠可愛！大谷翔平愛犬驚喜登場　完成史上最萌開球儀式

樂天「火球男」左手要開刀　一軍3洋投暫時不動

樂天「火球男」左手要開刀　一軍3洋投暫時不動

練習賽暫停！辜仲諒喊話：絕對不能輸韓國　向總統爭取資源

練習賽暫停！辜仲諒喊話：絕對不能輸韓國　向總統爭取資源

韓媒曝艾士特轉隊費　起亞虎7月後出手「本人意願是關鍵」

韓媒曝艾士特轉隊費　起亞虎7月後出手「本人意願是關鍵」

不只是艾士特　悍將羅戈也被韓職注意到了

不只是艾士特　悍將羅戈也被韓職注意到了

巴黎帕運開幕進場　主持人：中華台北就是台灣

巴黎帕運開幕進場　主持人：中華台北就是台灣

胡智爲1.2局丟6分　台鋼陳飛霖4安MVP：晚上會睡不著

胡智爲1.2局丟6分　台鋼陳飛霖4安MVP：晚上會睡不著

兄弟火力全開6比1勝味全　「快樂保拉」重拾笑容：我回來了

兄弟火力全開6比1勝味全　「快樂保拉」重拾笑容：我回來了

泰迪發文「下一站台灣」暗示加盟？味全洋將取捨仍未定案

泰迪發文「下一站台灣」暗示加盟？味全洋將取捨仍未定案

山口茜才在自家封后今爆冷出局　日本一姐南韓賽首輪0比2敗北

山口茜才在自家封后今爆冷出局　日本一姐南韓賽首輪0比2敗北

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

熱門新聞

有夠可愛！大谷翔平愛犬驚喜登場　完成史上最萌開球儀式

樂天「火球男」左手要開刀　一軍3洋投暫時不動

練習賽暫停！辜仲諒喊話：絕對不能輸韓國　向總統爭取資源

韓媒曝艾士特轉隊費　起亞虎7月後出手「本人意願是關鍵」

不只是艾士特　悍將羅戈也被韓職注意到了

巴黎帕運開幕進場　主持人：中華台北就是台灣

讀者回應

﻿

熱門新聞

1前所未見！大谷翔平愛犬史上最萌開球

2樂天「火球男」開刀　3洋投不動

3練習賽為辜仲諒暫停　精神喊話：絕對不能輸韓國

4艾士特轉隊費太高　起亞虎7月後出手

5不只是艾士特　羅戈也被注意到了

最新新聞

1美國一哥佛里茲強勢晉級美網32強

2球迷搶公仔連大谷都驚：有特別活動？

3布莎南退賽　邱品蒨闖南韓公開賽8強

4台美混血卡洛爾雙響砲！

5愛犬開球教頭都說讚！大谷鬆口氣

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

連4棒都短打是什麼水準？　辜仲諒督促中華隊：要能攻不要只靠守

練習賽暫停！辜仲諒喊話　「絕不能輸韓國」向總統爭取資源

陳晨威「情緒很難忍得住」　開轟落淚：感謝阿嬤保佑我

打擊不振考慮找客座打教？　悍將領隊林華韋：需要緣分

毛小孩知識大問答 你對了幾題? 獸醫師徐莉寧解惑寵物餵食迷思

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

102歲生日玩大的！ 英阿嬤從高空一躍而下

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

林依晨陸綜舉手「我是成都人」惹議　遭指「面相變了」維基百科也淪陷
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366