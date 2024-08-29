台美混血卡洛爾雙響砲！　滿壘驚天轟助響尾蛇逆轉勝

Corbin Carroll's 2nd HR of the night is a GO-AHEAD GRAND SLAM! ???? pic.twitter.com/fvTsXRrXGA — MLB (@MLB) August 29, 2024

實習記者李立祥／綜合報導

亞利桑那響尾蛇的台美混血卡洛爾（Corbin Carroll）今天（29日）對紐約大都會上演單場雙響砲，更在面對大都會當家守護神狄亞茲（Edwin Diaz）時，擊出1支逆轉滿貫砲，幫助響尾蛇以8比5贏得比賽。

卡洛爾在4局下就對大都會先發賽維里諾（Luis Severino）轟出陽春砲，距離長達440英尺，同時也是卡洛爾在主場所敲的最遠全壘打。雖然響尾蛇前4局以4比0領先，但大都會在5局上對響尾蛇左投先發羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）發動反擊，成功追平比分。

5 HR in his last 11 games



Corbin Carroll stays hot in the desert???? pic.twitter.com/e5ImJ4H5oE [廣告]請繼續往下閱讀... August 29, 2024

6局上阿隆索（Pete Alonso）敲出高犧牲打，送回三壘跑者馬提（Starling Marte），為大都會拿下超前分，不過響尾蛇牛棚金克爾（Kevin Ginkel）和湯普森（Ryan Thompson）隨即成功守住1分差，幫助球隊保有領先機會。

8局下大都會在2出局一壘有跑者的情況下，換上守護神狄亞茲登板，但他一上場卻連續送出2次保送，在滿壘狀態要對上本場比賽已經開轟過的卡洛爾，他也再度發揮，將狄亞茲的球掃向右外野，擊出1支396英尺的滿貫砲，徹底改變比賽走向。

響尾蛇9局上派出馬丁尼茲（Justin Martinez）關門，順利以3上3下結束比賽，收下本季第7次救援成功。

卡洛爾開季狀況不佳，但近期狀況逐漸回溫，目前繳出打擊三圍0.225／0.311／0.414，攻擊指數0.725，近期已經連續36場比賽上壘，在響尾蛇隊史僅次於貝爾（Jay Bell）的39場。

賽後卡洛爾表示，「我希望保持穩定，每天都想為球隊的勝利做出貢獻，所以當我無法做到這一點時，感覺非常糟糕。但現在感覺自己回到想要的位置，能夠幫助球隊得分、送跑者回本壘、防守等等，希望能繼續保持。」

▲亞利桑那響尾蛇台美混血卡洛爾（Corbin Carroll）單場雙響砲。（圖／達志影像／美聯社）