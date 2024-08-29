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四大滿貫均取得90場勝利　喬科維奇成歷史首位

▲喬科維奇（Novak Djokovic）。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬科維奇（Novak Djokovic）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

塞爾維亞衛冕冠軍喬科維奇（Novak Djokovic）今（29日）早出戰美網男單64強，喬帥在比賽中6比4、6比4、2比0領先後，由於同胞捷雷（Laslo Djere）因傷退賽，讓他提早晉級32強。而這一勝也代表喬科維奇成為史上首位在四大滿貫賽事中均取得90場勝利的男子選手，寫下紀錄。

捷雷在第二盤4比2領先時握有兩個破發點，如果他能成功破發，將可以透過發球勝賽局拿下這一盤，然而事與願違，他在4比5後的發球局前請求了醫療暫停，並接受了腹部治療。

喬科維奇談到對手傷勢時表示「這不是我們想要的結果，也不是觀眾想看到的情況，沒有人想看到比賽因傷退賽而結束。」

「但顯然他有一個傷病，這個傷病曾讓他一段時間無法參加巡迴賽，現在他正努力恢復到過往水準，他是一個非常出色的選手，尤其是在這種條件下，說實話，第二盤應該是他的，他當時以4比2領先，並且擁有40比15領先的優勢。」喬科維奇說。

喬科維奇本戰一發進球率僅剩47%，這與他上場比賽相同，不理想的發球表現也讓他打的格外辛苦，他說，「整體而言，這是一場艱難的戰鬥，兩盤就打了兩個多小時，我發球表現非常糟糕，所以在沒有發球的情況下，你必須奮力拼搏，必須奔跑，所以我只能依靠底線打法。」

在2小時16分鐘的比賽中，喬科維奇出現了26次非受迫性失誤，破發則為4次破發成功。賽後憑藉著這場勝利，喬科維奇成為首位在四大滿貫賽事中均取得90場勝利的男子選手，他目前距離追平康諾斯（Jimmy Conners）的美網最多勝場紀錄還差8場勝利，32強對手將是澳洲好手巴比倫（Alexei Popyrin）。

關鍵字： ATP美網喬科維奇

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