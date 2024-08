四大滿貫均取得90場勝利　喬科維奇成歷史首位

▲喬科維奇(Novak Djokovic)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

塞爾維亞衛冕冠軍喬科維奇(Novak Djokovic)今(29日)早出戰美網男單64強,喬帥在比賽中6比4、6比4、2比0領先後,由於同胞捷雷(Laslo Djere)因傷退賽,讓他提早晉級32強。而這一勝也代表喬科維奇成為史上首位在四大滿貫賽事中均取得90場勝利的男子選手,寫下紀錄。

捷雷在第二盤4比2領先時握有兩個破發點,如果他能成功破發,將可以透過發球勝賽局拿下這一盤,然而事與願違,他在4比5後的發球局前請求了醫療暫停,並接受了腹部治療。

喬科維奇談到對手傷勢時表示「這不是我們想要的結果,也不是觀眾想看到的情況,沒有人想看到比賽因傷退賽而結束。」

「但顯然他有一個傷病,這個傷病曾讓他一段時間無法參加巡迴賽,現在他正努力恢復到過往水準,他是一個非常出色的選手,尤其是在這種條件下,說實話,第二盤應該是他的,他當時以4比2領先,並且擁有40比15領先的優勢。」喬科維奇說。

DID YOU KNOW



With his *90th* career win at the US Open, ???????? Novak Djokovic has become the first tennis player EVER, male OR female, to record 90 or more career wins at all four Grand Slam events.



He was already the only player ever with 80 or more wins at all of them: