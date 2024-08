艾瓦瑞茲單場3響砲！　助太空人10比0輕取費城人

Yordan Alvarez went 4-for-4 today vs the Phillies. He hit 3 homers.



實習記者李立祥/綜合報導

近況低迷的太空人8場輸掉6場,但今天(29日)與費城人進行系列賽最終戰投打優秀發揮,當家重砲艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)單場3響砲,以及新秀亞里蓋提(Spencer Arrighetti)7.2局狂飆11K無失分,終場以10比0大勝費城人。

首局奧圖維(Jose Altuve)趁費城人一壘手哈波(Bryce Harper)沒注意,趁著牽制盜本壘,幫助太空人先馳得點;4局上太空人接連安打,加上艾瓦瑞茲2分砲,幫助太空人6比0領先;7局上艾瓦瑞茲陽春砲,8局上麥科密克(Chas McCormick)與艾瓦瑞茲背靠背開轟。

這是艾瓦瑞茲生涯第3次單場3響砲,本季累積28轟,他的表現也受到隊友、教練稱讚,奧圖維表示,「他就是很厲害,他今天可能打了1支安打,然後下一場比賽就打出3支全壘打。我一直說他是我心目中大聯盟最好的打者,我知道我們有很多優秀的打者,但他真的處在另一個層級。」太空人總教練艾斯帕達(Joe Espada)則表示,「你現在是在開玩笑嗎?」

太空人先發亞里蓋提,一度7.2局無安打,在8局下被擊出本場首安,最終繳出7.2局11K無失分,被敲出2支安打、4次保送。優秀表現讓對手透納(Trea Turner)都稱讚,「整場比賽我可能只得到了1、2顆可以打的球,而當你錯過這些球時,這就很難了,他有4、5個球種,而且控球精準,真的很難打。」

這場比賽的勝利也幫助太空人穩固美聯西區的領先地位,目前他們以3.5場的勝差領先水手。

▲太空人當家重砲艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)單場3響砲。(圖/達志影像/美聯社)