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艾瓦瑞茲單場3響砲！　助太空人10比0輕取費城人

實習記者李立祥／綜合報導

近況低迷的太空人8場輸掉6場，但今天（29日）與費城人進行系列賽最終戰投打優秀發揮，當家重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）單場3響砲，以及新秀亞里蓋提（Spencer Arrighetti）7.2局狂飆11K無失分，終場以10比0大勝費城人。

首局奧圖維（Jose Altuve）趁費城人一壘手哈波（Bryce Harper）沒注意，趁著牽制盜本壘，幫助太空人先馳得點；4局上太空人接連安打，加上艾瓦瑞茲2分砲，幫助太空人6比0領先；7局上艾瓦瑞茲陽春砲，8局上麥科密克（Chas McCormick）與艾瓦瑞茲背靠背開轟。

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這是艾瓦瑞茲生涯第3次單場3響砲，本季累積28轟，他的表現也受到隊友、教練稱讚，奧圖維表示，「他就是很厲害，他今天可能打了1支安打，然後下一場比賽就打出3支全壘打。我一直說他是我心目中大聯盟最好的打者，我知道我們有很多優秀的打者，但他真的處在另一個層級。」太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）則表示，「你現在是在開玩笑嗎？」

太空人先發亞里蓋提，一度7.2局無安打，在8局下被擊出本場首安，最終繳出7.2局11K無失分，被敲出2支安打、4次保送。優秀表現讓對手透納（Trea Turner）都稱讚，「整場比賽我可能只得到了1、2顆可以打的球，而當你錯過這些球時，這就很難了，他有4、5個球種，而且控球精準，真的很難打。」

這場比賽的勝利也幫助太空人穩固美聯西區的領先地位，目前他們以3.5場的勝差領先水手。

▲太空人當家重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）單場3響砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲太空人當家重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）單場3響砲。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球太空人艾瓦瑞茲

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