練習賽暫停！辜仲諒喊話：絕對不能輸韓國　向總統爭取資源

▲ 棒協理事長辜仲諒 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

U23中華隊28日繼續與U18中華隊進行練習賽，棒協理事長辜仲諒關心小將狀況，親自到場觀賽，並在比賽進行到一半時集合大家精神喊話，他強調，不管是U18或是U23，絕對不能輸韓國；球隊如果缺少什麼資源，他也會全力提供。

辜仲諒表示，身為理事長，自己並不需要這份工作，但也因為自己愛棒球，所以願意承擔這個職務，「你們披上國家隊戰袍，就要為國家爭取最高榮譽，每個人都是家人、台灣以及國家驕傲，要靠自己努力、維持。」

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作為棒協理事長，辜仲諒指出，如果球隊缺少什麼，他將全力提供資源，並向總統賴清德爭取，「我們都是一體的，不分你我，大家分工合作，有什麼需要跟教練講，我們盡全力，共同為國家爭取最高榮耀。」

他也提醒大家，保護好自己，受傷了就沒用，一起全力以赴。

辜仲諒進一步強調，為國出征一定要打敗韓國，「我們最討厭就是韓國，所以不管怎樣，絕對不能輸給韓國，韓國人最看不起我們台灣人，我們要拚給他們看！」

「所以你們一定要記得，當穿上國家隊戰袍，就不只是自己，而是代表國家，希望每次練球都要看到進步，就像我的母隊中信兄弟，我每天都會看檢討報告，今天有失誤，明天就不能有相同失誤，一定要打贏韓國，大家全力以赴，把榮譽發揮到最高，今天打不到的球，好好的練，練到會打。」辜仲諒說。