釀酒人強打耶利奇背部手術賽季報銷　長遠來看手術是唯一選擇

▲耶利奇（Christian Yelich）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

釀酒人強打耶利奇（Christian Yelich）近期進行背部手術賽季報銷，目前恢復狀況良好，雖然這段時間無法幫助球隊，但他認為從長遠來看，這次手術是唯一的選擇。

耶利奇表示，「大家一聽到「背部手術」，就會覺得職業生涯終結了，但事實並非如此。我認為這次手術對我來說是巨大的幫助，我相信手術後的感覺會比過去幾年好得多。」他對這次手術充滿信心，但遺憾的是手術的時機並不理想，無法完成本賽季，無法參與球隊爭取再次進入季後賽的努力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從馬林魚時期耶利奇就出現下背部疼痛，甚至還會影響日常生活，也讓他覺得這個傷勢必須處理。最終他在16日決定動刀，預計需要3個月的恢復期，雖然無法為釀酒人征戰剩餘的例行賽甚至是季後賽，但也讓耶利奇有足夠的時間為明年春訓做好準備，並有望在未來賽季保持更健康的狀態。

儘管少了耶利奇，釀酒人在國聯中區仍暫居龍頭，領先第2名的小熊多達9場勝差，球隊在年輕球員的帶領下展現出強大的競爭力。釀酒人目前的表現也讓耶利奇感到驕傲，他表示，「我在春訓時曾說過，我們可能會讓一些人感到驚訝，我們有很多年輕天才加入，儘管與過去幾年相比，我們的陣容有所變化，但我們仍然保持了競爭力。」

根據FanGraphs的數據，釀酒人進入季後賽的機率高達99.1%，耶利奇對球隊現狀表示滿意，認為正是隊內正確的品格和良好的團隊氛圍，使球隊能夠克服困難並保持競爭力。