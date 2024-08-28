帕運桌球女雙贏一場就有牌！教練盼看齊「麟洋配」

▲巴黎帕運桌球國手田曉雯(左)與雙打搭檔林姿妤(右)。（圖／體育署提供）

記者簡名杉／綜合報導

巴黎帕運將於台灣時間29日正式開幕，奪牌呼聲非常大的桌球女雙田曉雯、林姿妤名列WD20級頭號種子，由於首輪輪空的關係，她們直接從8強出發，只要打贏就能進軍4強保底銅牌，教練王明月期盼兩人能看齊羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋，關關難過關關過。

去年於亞帕運表現亮眼的田曉雯、林姿妤，分別參戰了單打、雙打以及混雙項目，兩人不僅在單打項目攜手叩關決賽，摘下「金包銀」，雙打也拿下銀牌佳績，林姿妤更是與林駿梃一起打下混雙17~20級金牌，單屆亞帕運就斬獲2金。

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位列帕運女雙20級頭號種子的兩人，由於首輪輪空，本屆帕運首戰將直接迎來8強，首戰可能就遭遇強敵土耳其組合，教練王明月透露，原以為雙方4強才會遭遇，沒想到可能在8強就提早遇到，會持續給選手信心，希望兩人能看齊羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋，關關難過關關過。

▲教育部政務次長張廖萬堅視察中華帕運代表團選手村配置情形。（圖／體育署提供）

而對於即將迎來的大戰，台灣教育部次長張廖萬堅親自赴巴黎為選手打氣，同時視察代表團設置的物理治療站及選手村相關服務整備情形，他表示本屆帕運的後勤皆比照巴黎奧運，希望政府做最佳的後盾，讓選手感受到代表國家參賽的光榮感。