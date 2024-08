相隔4年半擊敗世界前十好手　大坂直美強勢闖美網64強

▲大坂直美。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024年美網女單首輪迎來「大滿貫冠軍對決」,兩屆美網冠軍、前世界球后大坂直美以6比3、6比2擊敗拉脫維亞前法網冠軍同時也是第10種子的奧塔佩彭科(Jelena Ostapenko),大坂直美用一場大勝為今年的美網之旅強勢開胡,晉級64強。

NY I love you but you already knew that ☺️ pic.twitter.com/rXFJkD1oml

比賽第25分鐘,大坂直美靠著奧塔佩彭科一記反拍失誤完成破發,以5比3領先並以6比3拿下首盤。次盤大坂直美依舊展現強勁的發球,ACE球連發的她一發得分率高達80%,乘著這股氣焰,大坂直美在第二盤很快突破對方並完成雙破,最終在一記正拍下大坂直美把握住賽末點,耗時1小時4分鐘後成功直落二出線,晉級64強。

What it means for Naomi to be back winning in New York! pic.twitter.com/R7s5X9FOq1