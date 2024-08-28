相隔4年半擊敗世界前十好手　大坂直美強勢闖美網64強

▲大坂直美。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年美網女單首輪迎來「大滿貫冠軍對決」，兩屆美網冠軍、前世界球后大坂直美以6比3、6比2擊敗拉脫維亞前法網冠軍同時也是第10種子的奧塔佩彭科（Jelena Ostapenko），大坂直美用一場大勝為今年的美網之旅強勢開胡，晉級64強。

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比賽第25分鐘，大坂直美靠著奧塔佩彭科一記反拍失誤完成破發，以5比3領先並以6比3拿下首盤。次盤大坂直美依舊展現強勁的發球，ACE球連發的她一發得分率高達80%，乘著這股氣焰，大坂直美在第二盤很快突破對方並完成雙破，最終在一記正拍下大坂直美把握住賽末點，耗時1小時4分鐘後成功直落二出線，晉級64強。

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「我向自己保證，我會盡可能自信，因為我就是我自己，」大坂直美說道，「我覺得對我來說，這一年我經歷了很多非常艱難的比賽，這有點降低了我的信心，我不會說我網球打得不好，我只是想說，我和非常優秀的球員交手了，而且我也學到了很多」。

「我確實認為參加美網會對我有幫助，每當我踏足到這裡時，我並不會真正想到我贏得的那兩座冠軍，我只是想想我小時候的感受，這更像是我真正喜歡的童年懷舊之情」，大坂直美補充道。

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綜觀大坂直美的職業生涯，4座大滿貫冠軍當中包括2018、2020年在美網封后，重返紐約法拉盛成名地也讓她手感發燙順利奪勝，這是大坂直美近4年半以來首度擊敗世界前十的選手，讓大坂直美更有信心找回狀態東山再起。

「顯然，我想進入前十名，我想做所有這些事情，但在我的腦海裡，我仍然記得之前無法動靜自如的日子，是的，有時候我真的很驚訝，但我來到這裡的具體目標是盡我所能」，大坂最後說道。