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王苡丞類傳球失憶已解！轉外野更放得開　悍將今端U25打線

▲富邦悍將王苡丞 。（圖／記者王真魚攝）

▲富邦悍將王苡丞 。（圖資料照／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

富邦悍將「成德大王」王苡丞27日本季首度升上一軍，對樂天桃猿之戰，先發第7棒指定打擊。對於總教練陳金鋒提及的傳球問題，王苡丞坦言，早在去年就發現這個狀況，現在移防外野之後，確實壓力沒有這麼大，「傳球比較放得開了。」

王苡丞透露，去年新冠肺炎確診後剛歸隊，投入比賽之後發現自己傳球有些不對勁。教練團發現問題，也安排他移防外野，減輕壓力。

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透過移防外野修正傳球，王苡丞表示，一開始也有些怕怕的，「那時候鋒哥有叫我出力丟，不用怕暴投。」

過去在高中並未有守外野經驗，王苡丞指出，守外野與一壘面對打出來的球，在判斷上確實差很多，不過移防外野後，確實在傳球上更放得開，「也一直有請要一些教練和學長，畢竟是不熟悉的位置，就是多問。」

王苡丞一直到下半季才獲得出賽機會，他坦言，二軍期間也曾想過趕快上來，「一開始會去想，後面還是告訴自己，把教練給我的功課做好、把自己準備好。」

一軍教練鼓勵王苡丞，現在上來後就是大膽去做。面對陣中打線年紀相仿，他也說，比起前幾次，這次上一軍比較不會有壓力，「大家都想要表現得更好！」期待自己能為球隊做出貢獻。

富邦今天排出超年輕的先發打線，依序為李宗賢、池恩齊、申皓瑋、董子恩、戴培峰、高國麟、蔡佳諺、周佳樂；只有3名選手超過25歲，李宗賢30歲、申皓瑋26歲、高國麟31歲。

關鍵字： 富邦悍將王苡丞一軍升等外野守備傳球技巧

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