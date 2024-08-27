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快訊／艾士特被韓職挖角！兄弟宣布達成合約買斷　註冊象魔力

▲中信兄弟洋將艾士特。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟洋將艾士特。（圖／中信兄弟提供）

記者歐建智／綜合報導

中信兄弟洋投洋將艾士特(Eric Stout)被韓職挖角，球團今天(8/27)正式宣佈，與洋將艾士特(Eric Stout)達成合約買斷協議，依照聯盟規章，確定註銷艾士特本季出賽資格，進而註冊洋投象魔力(Shawn Morimando)。艾士特也將轉往其他國家聯賽發展，中信兄弟球團也祝福艾士特一路順遂。

上半季就有韓職球隊對艾士特有興趣，近期起亞虎有1名洋投因強襲球受傷，需要緊急補強洋投，艾士特極有可能是被起亞虎挖走，已在今天搭機去韓國。

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艾士特於2023年季中加入中信兄弟，在去年賽季中，累計12場先發出賽，68.2局的投球，繳出6勝5敗，送出79次三振，防禦率3.28以及1.06的WHIP值，成為團隊重要的先發投手之一。此外，艾士特的招牌Sweeper滑球，讓許多打者吃足苦頭，成為他在中職最知名的武器球種，並在去年球季結束後，也獲得中信兄弟球團續約。

今年球季艾士特表現更上層樓，累計出賽20場中，19次的先發以及1次的後援，113.2局的投球，繳出10勝5敗，送出109次三振，防禦率2.77以及1.16的WHIP值。更突顯出艾士特在聯盟的「宰制能力」，而優於去年的好表現，也獲得國外多支球隊的關注，在今天與球團溝通後，確定買斷現有合約，選擇轉往更好的機會發展。

針對艾士特的離隊，中信兄弟領隊劉志威表示，艾士特是一名非常有壓制能力的先發投手，在合約上也附有逃脫條款在，而這個狀況我們也提前有所準備。劉志威說：「保持著挑戰的心態是非常不容易，球團尊重艾士特的選擇與考量，祝福艾士特未來一路順遂。」

艾士特也透過球團向大家表示，「謝謝中信兄弟大家庭，以及支持我們的球迷朋友，我會持續保持競爭力，也期待未來有機會再與大家相遇！」
 

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