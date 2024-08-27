終結8年大滿貫冠軍荒　奧運金牌高寶璟英國女子高球公開賽奪冠

▲紐西蘭職業高爾夫球選手高寶璟。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

奧運高爾夫金牌得主高寶璟在LPGA五大賽之一的英國女子公開賽奪下職業生涯第三座大滿貫冠軍，也是八年來的第一座大賽冠軍。兩週前高寶璟還入選高球名人堂，賽後喜極而泣的她直言「這簡直好到令人難以置信，」也為這個夏天畫上圓滿的句號。

Lydia Ko jumps up world rankings after British Open win https://t.co/6fOCVXrLNK

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在經歷過去兩週如同「灰姑娘般的故事」後，高寶璟比賽結束後用手摀住臉，在球僮的懷裡哭泣，「這簡直好得令人難以置信，」她在頒獎典禮上說道。

對於高寶璟來說，這個夏天可謂是收穫滿滿，她在巴黎奧運上贏得金牌，進入了名人堂，現在又獲得了英國公開賽大滿貫冠軍的頭銜。

Lydia Ko's August has been sublime pic.twitter.com/DVBF6BmqS9 — Australian Golf Digest (@GolfDigestAU) August 26, 2024

隨後高寶璟也被問到，奧運金牌、前兩場大滿貫冠軍、還是今年英國公開賽冠軍的感覺比較好？高寶璟笑答，「這有點像在問說，你更喜歡你的母親還是你的父親，這番回答引起了18號果嶺周圍人群的笑聲，「它們都有自己的特別之處」。

Lydia Ko is now part of the elite club of major champions at St Andrews. pic.twitter.com/nrAlZS2Lx8 — Golf Channel (@GolfChannel) August 26, 2024

「如今我是三座大賽冠軍得主，那種感覺超級不可思議的！」現年二十七歲的高寶璟說道，「過去三週的發展就像旋風，贏得金牌後入選名人堂，實在太瘋狂了，這些都是我永遠無法想像的，美好到讓人以為不是真的」。