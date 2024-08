終結8年大滿貫冠軍荒　奧運金牌高寶璟英國女子高球公開賽奪冠

▲紐西蘭職業高爾夫球選手高寶璟。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

奧運高爾夫金牌得主高寶璟在LPGA五大賽之一的英國女子公開賽奪下職業生涯第三座大滿貫冠軍,也是八年來的第一座大賽冠軍。兩週前高寶璟還入選高球名人堂,賽後喜極而泣的她直言「這簡直好到令人難以置信,」也為這個夏天畫上圓滿的句號。

Lydia Ko jumps up world rankings after British Open win https://t.co/6fOCVXrLNK

在經歷過去兩週如同「灰姑娘般的故事」後,高寶璟比賽結束後用手摀住臉,在球僮的懷裡哭泣,「這簡直好得令人難以置信,」她在頒獎典禮上說道。

對於高寶璟來說,這個夏天可謂是收穫滿滿,她在巴黎奧運上贏得金牌,進入了名人堂,現在又獲得了英國公開賽大滿貫冠軍的頭銜。

Lydia Ko's August has been sublime pic.twitter.com/DVBF6BmqS9

隨後高寶璟也被問到,奧運金牌、前兩場大滿貫冠軍、還是今年英國公開賽冠軍的感覺比較好?高寶璟笑答,「這有點像在問說,你更喜歡你的母親還是你的父親,這番回答引起了18號果嶺周圍人群的笑聲,「它們都有自己的特別之處」。

Lydia Ko is now part of the elite club of major champions at St Andrews. pic.twitter.com/nrAlZS2Lx8