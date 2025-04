卡索奪NBA新人王！馬刺連兩年包辦最佳新秀寫罕見紀錄

▲馬刺卡索(Stephon Castle)奪新人王。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間30日早上,NBA官方揭曉今年賽季年度新人王,馬刺隊的卡索(Stephon Castle)收下92張第一名選票,以總分482分擊敗老鷹狀元郎里薩希(Zaccharie Risacher)以及灰熊好手威爾斯(Jaylen Wells),奪得新人王。

The 2024-25 Kia NBA Rookie of the Year is... Stephon Castle! #NBAAwards | #KiaROY | @Kia pic.twitter.com/Mb53JSAFyA

卡索今年出賽80場中有47場先發,場均可以攻得14.7分、3.7籃板外加4.1次助攻,卡索在新秀賽季總得分(1,190分)、命中球數(423球)、抄截數(74次)都高居第一,此外卡索一共投進249記罰球,比其他新秀多了100球,自鄧肯(Tim Duncan)以來,卡索是第一位在新秀年就成為球隊得分與助攻雙榜前二的馬刺球員。

Stephon Castle is the 2024-25 Kia NBA Rookie of the Year! #NBAAwards | #KiaROY | @Kia pic.twitter.com/mUFlfueT9O

卡索拿下92張第一名選票、7張第二名選票以及1張第三名選票,總分482排名第一,而第二名的老鷹里薩希拿下5張第一名選票、64張第二名選票與28張第三名選票,245分位居第二,第三名的威爾斯拿到3張第一名選票、23張第二名選票與39張第三名選票,123分排名第三。

卡索成為繼溫班亞馬(Victor Wembanyama)、鄧肯與羅賓森(David Robinson)以來,馬刺隊史第4位奪下年度新人王的球員。

Stephon Castle wins the 2024-25 Rookie of the Year award



The Spurs guard and Victor Wembanyama are the first teammates to win back-to-back ROTY honors since Karl-Anthony Towns and Andrew Wiggins (2015 & 2016). pic.twitter.com/lxa8Up7c08