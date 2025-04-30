卡索奪NBA新人王！馬刺連兩年包辦最佳新秀寫罕見紀錄

▲馬刺卡索（Stephon Castle）奪新人王。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間30日早上，NBA官方揭曉今年賽季年度新人王，馬刺隊的卡索（Stephon Castle）收下92張第一名選票，以總分482分擊敗老鷹狀元郎里薩希（Zaccharie Risacher）以及灰熊好手威爾斯（Jaylen Wells），奪得新人王。

卡索今年出賽80場中有47場先發，場均可以攻得14.7分、3.7籃板外加4.1次助攻，卡索在新秀賽季總得分（1,190分）、命中球數（423球）、抄截數（74次）都高居第一，此外卡索一共投進249記罰球，比其他新秀多了100球，自鄧肯（Tim Duncan）以來，卡索是第一位在新秀年就成為球隊得分與助攻雙榜前二的馬刺球員。

卡索拿下92張第一名選票、7張第二名選票以及1張第三名選票，總分482排名第一，而第二名的老鷹里薩希拿下5張第一名選票、64張第二名選票與28張第三名選票，245分位居第二，第三名的威爾斯拿到3張第一名選票、23張第二名選票與39張第三名選票，123分排名第三。

卡索成為繼溫班亞馬（Victor Wembanyama）、鄧肯與羅賓森（David Robinson）以來，馬刺隊史第4位奪下年度新人王的球員。

Stephon Castle wins the 2024-25 Rookie of the Year award



The Spurs guard and Victor Wembanyama are the first teammates to win back-to-back ROTY honors since Karl-Anthony Towns and Andrew Wiggins (2015 & 2016). pic.twitter.com/lxa8Up7c08 — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 29, 2025

「我一直都對自己充滿信心，」卡索受訪時說道，「所以我從沒懷疑自己會走到這一步，尤其是基於我投入的努力，我覺得這只是遲早會發生的事，我相信正是這份信心帶我走到了今天，也讓我不設限自己。」

此外馬刺也成為NBA歷史上第五支、過去50年內第二支連續兩屆奪得年度新人王的球隊，上一支達成的球隊是明尼蘇達灰狼隊，2015威金斯（Andrew Wiggins）和2016年的唐斯（Karl-Anthony Towns）。「我們球隊有著深厚的歷史，」卡索補充表示，「所以如果能再替獎盃櫃增加一項，尤其是刻上我的名字，對我意義重大。」