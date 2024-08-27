「女版柯瑞」克拉克追平WNBA新秀三分球紀錄　下一步挑戰歷史

Caitlin Clark creates space, steps back and knocks down her fourth 3-pointer of the night.



she has tied the @WNBA rookie record for 3PM in a season with 85 ⭐️ pic.twitter.com/wNYTOTUFMf — Indiana Fever (@IndianaFever) August 27, 2024

實習記者李立祥／綜合報導

WNBA印第安納狂熱隊超級新秀「女版柯瑞」克拉克(Caitlin Clark)有望再度突破紀錄，今天（27日）在球隊以84比79擊敗亞特蘭大美夢隊的比賽中，克拉克命中4顆三分球，本季三分球命中總數為85顆，追平美夢隊後衛霍華德(Rhyne Howard)在2022年創下的WNBA新秀單季三分球紀錄。

比賽進行到第4節時，克拉克運球過半場，面對霍華德防守，先加速再運用後撤步找出空擋，順利投進本季第85顆三分球。

霍華德在2022年出賽34場，平均每場出手7.3次三分球，以命中率34.4%投進85顆三分球；而克拉克目前出賽30場比賽，平均每場出手8.7次三分球，命中率32.9%。

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目前狂熱隊還剩下10場比賽，克拉克有著極大的機會創下新秀單季三分球紀錄。如果她想要挑戰約內斯庫(Sabrina Ionescu)去年創下的單季128顆三分球紀錄，則需要在這10場比賽場均投進4.4顆三分球，雖然這個挑戰相當困難，但並非不可能。

22歲的克拉克具有超高人氣，除了今年成為NCAA得分后，也順利成為WNBA選秀狀元，更創下單場傳出19次助攻的聯盟紀錄，目前單季累積240次助攻也是新紀錄。

▲WNBA女籃超級新秀克拉克，追平新秀單季三分球紀錄。（圖／達志影像／美聯社）