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林昀儒世界排名持平第7　40歲黃怡樺「狂升23名」變台灣二姐

▲▼40歲台灣桌球好手黃怡樺本周世界排名「大躍進」到第33。（圖／翻攝自WTT官網）

▲40歲台灣桌球好手黃怡樺本周世界排名「大躍進」到第33。（圖／翻攝自WTT官網）

記者游郁香／綜合報導

40歲的台灣桌球好手黃怡樺剛在WTT利馬挑戰賽收穫本季第2座亞軍，進帳280的積分，本周世界排名從第56「大躍進」到第33，狂升了23名，僅次於台灣一姐鄭怡靜的世界第10，成了我國桌壇二姐。台灣一哥林昀儒最新排名則維持在世界第7，「柚子同學」高承睿也持平名列第32。

▲110年全運會桌球女單4強，台北市鄭怡靜對決台南市黃怡樺。（圖／110全國運動會提供）

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▲黃怡樺。（圖／資料照）

黃怡樺最近出征利馬挑戰賽，一路殺入最終決賽，昨(26)日與年僅20歲的日本小將大藤沙月爭奪個人生涯首座WTT女單后冠，儘管以0比4敗下陣來，仍收穫280的亞軍積分，她本周世界排名從第56飆升到第33，超越代表我國參加巴黎奧運的女單新星簡彤娟的第47，躍居台灣二姐。

40歲的黃怡樺寶刀未老，本季2度打進挑戰賽冠軍戰，前一次是6月的阿根廷門多薩挑戰賽，比較可惜的是，兩次都爭冠失利。 在賽場打滾多年的黃怡樺，生涯最佳排名是在2011年3月所締造，她當時名列女單世界第17。

另外，台灣桌球一哥林昀儒本周排名持平，依舊高居世界第7。榮膺利馬挑戰賽男單第3種子的「柚子同學」高承睿，上周雖意外在32強賽出師不利，世界排名仍維持在第32名。

▲▼莊智淵與林昀儒、高承睿組成的中華桌球男團挺進8強。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣桌球一哥林昀儒。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 桌球林昀儒WTT黃怡樺

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