賈吉關鍵美技接殺、達成生涯千安　洋基5比2擊敗國民

實習記者李立祥/綜合報導

「法官」賈吉(Aaron Judge)以驚人的重砲火力聞名,不過今天(27日)他展現全能身手,除了敲出生涯千安,更上演精彩接殺改變比賽局勢,幫助洋基以5比2擊敗國民。

4局下國民2分落後,壘上有靠著保送上壘的克魯斯(Dylan Crews),打者查帕洛(Andrés Chaparro)敲出中外野方向飛行距離389英尺的深遠飛球,賈吉在牆邊高高躍起,成功將球接殺,並快速將球傳到內野,最後完成雙殺守備。

▲洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)精彩接殺。(圖/達志影像/美聯社)

對於這次美技關鍵接殺並完成雙殺,賈吉說「我對此感到非常興奮,」

除了這次精彩的守備,賈吉也在9局上敲出生涯千安,成為洋基隊史第42位達成千安的球員,上一位達成的是2017年賈德納(Brett Gardner)。

Aaron Judge has his 1,000th career hit!



All of his @Yankees teammates wanted to touch the baseball when it got back to the dugout. ???? pic.twitter.com/vofKAvLzag