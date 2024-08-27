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賈吉關鍵美技接殺、達成生涯千安　洋基5比2擊敗國民

實習記者李立祥／綜合報導

「法官」賈吉（Aaron Judge）以驚人的重砲火力聞名，不過今天（27日）他展現全能身手，除了敲出生涯千安，更上演精彩接殺改變比賽局勢，幫助洋基以5比2擊敗國民。

4局下國民2分落後，壘上有靠著保送上壘的克魯斯（Dylan Crews），打者查帕洛（Andrés Chaparro）敲出中外野方向飛行距離389英尺的深遠飛球，賈吉在牆邊高高躍起，成功將球接殺，並快速將球傳到內野，最後完成雙殺守備。

▲洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）精彩接殺。（圖／達志影像／美聯社）

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▲洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）精彩接殺。（圖／達志影像／美聯社）

對於這次美技關鍵接殺並完成雙殺，賈吉說「我對此感到非常興奮，」

除了這次精彩的守備，賈吉也在9局上敲出生涯千安，成為洋基隊史第42位達成千安的球員，上一位達成的是2017年賈德納（Brett Gardner）。

賈吉的表現無疑是這場比賽的亮點之一，但他並不是唯一的英雄，托瑞斯（Gleyber Torres）、威爾斯（Austin Wells）和奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）都擊出全壘打；先發左投柯提斯（Nestor Cortes）也繳出6.2局僅失1分的好投。幫助洋基在美聯東區的領先優勢擴大到2場。

過去曾為國民效力，並幫助國民拿下隊史首冠的超級強打索托（Juan Soto）也在今天回憶起過去在國民的時光，並談到他在洋基的首個賽季，當被問到賈吉與其他球員有何不同時，索托幽默的說：「他有6尺7吋（約201公分）的身高。」

隨即他表示，「他是名出色的球員，每天都在球場上努力工作、準備比賽。他對工作的態度是我見過最好的之一，這每天都能展現出來。」

▲洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）達成生涯千安。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）達成生涯千安。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球洋基法官賈吉

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