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處理私事期間拒領薪1.28億！經紀人說未見過　達比修有解釋

▲達比修有。（圖／達志影像／美聯社）

▲達比修有。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

教士日籍強投達比修有近期因「家中私事」暫時離隊，經紀人沃夫（Joel Wolfe）卻透露，達比修自願在離隊期間不領薪水約400萬美元（約新台幣1.28億）。達比修今天（27日）則在社群媒體X發文解釋，自己沒有受傷，因為無法去球場訓練或客場征戰，才拒絕教士總管普瑞勒（A.J. Preller）的好意。

據美媒《The Athletic》指出，達比修在7月初因處理家中私事暫時離隊，被教士放進限制名單，當時總管普瑞勒曾提議讓達比修放進60天傷兵名單，這樣他就可以繼續領薪水，但達比修婉拒了。

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達比修經紀人沃夫表示，多數球員都會接受普瑞勒的提議，但達比修卻表示不會這麼做，因為他覺得，「如果沒有全心投入復健並準備歸隊，那麼領薪水是不對的。這就是為什麼他把自己放進了限制名單，我以前從未見過這種情況。」

38歲的達比修今天也在X回應，「請不要誤會，我並不是因為受傷無法出賽才不領薪水，而是因為我無法到球場練習或隨隊遠征。感謝普瑞勒在這種情況下，仍然願意把我放入60天傷兵名單領取薪水，而不是限制名單，對此我真的非常感激。」

達比修去年季前與教士簽下6年1.08億美元（約新台幣34.42億）合約，本季他先發11場，拿下4勝3敗、防禦率3.20，56.1局中送出53次三振的成績。

關鍵字： MLB棒球教士達比修有

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