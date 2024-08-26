中信兄弟簽下11名新秀　首輪「探花」許庭綸簽約金540萬元

▲中職選秀會許庭綸。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟於2024年中華職棒選秀會選進的11名新秀已全數完成簽約。其中包括7名投手及4名野手，他們近期已完成體檢，並投入中信兄弟二軍及農場的訓練。球團期待新秀們能夠激化猛象軍團的良性競爭，繼續進取勝利。

在選秀會上，中信兄弟第1指名來自平鎮高中的許庭綸。許庭綸在攻守兩端皆具有實力，領袖特質更是球團有所期待的。他已確定以簽約金540萬，月薪6萬元簽下，期待在不久的將來，有機會看到許庭綸在一軍的戰場上一展長才。

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目前正參加U23中華隊的投手伍立辰、陳冠穎，以及捕手陳九登皆已完成體檢，等待U23賽事結束後，預計9月中入隊報到。伍立辰為中信兄弟第二輪指名的投手，畢業於嘉義大學，被評選為大學層級最優秀的投手之一，已確定以簽約金415萬，月薪8萬元正式加盟。

此外，第三輪指名的陳冠穎，來自臺北市立大學的右投手，以簽約金300萬，月薪7萬元正式披上黃衫。第四輪指名的內野手徐紹予，則以簽約金260萬，月薪5萬元正式加入猛象軍團。第五輪及第六輪指名投手劉亦智與鄧朝駿，也分別以簽約金190萬與160萬元加入中信兄弟。第七輪與第八輪選進的陳九登及朱宏樺，則分別以簽約金95萬與60萬元完成簽約。第九輪至第十一輪選進的游竣宥、林展樟以及黃霆杉，則分別以月薪5至7萬加入。

中信兄弟領隊劉志威表示，簽約的過程相當順利，也期待新秀們進入球隊後，在各方面持續精進，在球場上發揮最好的表現。至於是否增加自培球員，他也表示，會持續關注這些具有潛力的球員，有機會一定會邀請。

▲中信兄弟新秀簽約。（圖／中信兄弟提供）