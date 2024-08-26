華僑高中黃品諺表現亮眼　中華男排U17世錦賽惜敗保加利亞

▲中華男排展開2024世界U17男子排球錦標賽賽程。（圖／排協提供）

記者簡名杉／綜合報導

中華男排U17代表隊日前赴保加利亞展開世錦賽賽程，與地主保加利主、墨西哥和西班牙同組的中華U17男排，首戰輕鬆以3比0力克墨西哥，今(26)日對決地主保加利亞，雖然來自華僑高中的黃品諺狂得40分，但苦戰5局後，中華男排仍以2比3吞敗，小組賽目前1勝1敗。

中華男排於去年首次舉辦的亞洲U16男子錦標賽獲得季軍，取得今年第一屆U17世錦賽的資格，而本次賽事中華U17男排由曾永安、陳俊昌、周進財三位教練領軍，帶領球員蔡東橙、嚴偉晅、林立瑋、薛尚宸、郭丞宥、黃品諺、潘尚余、羅凱彥、劉冠朋、潘宏洋、施予恩、黃文宇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

去年於U16男排亞錦賽摘下最佳舉球對角球員的黃品諺，表現持續出色，小組賽首戰對決墨西哥就拿下全隊最高15分，率隊以3比0橫掃對手奪下首勝，今天的次戰他歷經5局激戰，狂轟40分，刷新自己國際賽最高得分紀錄。

可惜最終中華U17男排仍以30比32、25比21、23比25、25比23、10比15，總局數2比3惜敗，而下一戰中華U17將強碰目前拿下小組賽2連勝的西班牙，力拚晉級資格。