恐怖！主審被洋基怪力男斷棒打中脖子　擔架抬離有腦震盪

Home plate umpire Nick Mahrley took a splintered Giancarlo Stanton bat to the throat and is being carted off



Hoping he's all good ???? pic.twitter.com/Z85ZDMahI1 — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) August 25, 2024

記者歐建智／綜合報導

紐約洋基今天在主場與落磯交手，5局下「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）的斷棒打中主審馬利（Nick Mahrley）左側脖子，被擔架抬離球場，檢查後有腦震盪，不會在下週的第一個系列賽執法。

▲▼主審馬利（Nick Mahrley）被斷棒打中左側脖子 。（圖／達志影像／美聯社）

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今天洋基以10比3擊敗落磯隊，5局下一出局一、二壘有人時，史坦頓將落磯隊先發左投落磯先發投手岡柏（Austin Gomber）的球打成左外野安打攻占滿壘，但球棒斷裂，棒子頭部整個打中主審馬利的臉部左側及脖子。

馬利立即跪倒在地，落磯的捕手轉身看了一下馬利又回去關注賽況，馬利警覺地也轉頭看一下本壘狀況，然後才叫停。

馬利蹲在在本壘板上停留了幾分鐘，防護員過來治療及檢查，然後被固定在擔架上，從左中外野的通道被抬走。

比賽隨後由一壘審也是裁判組組長哈德森（Marvin Hudson）擔任主審，本來4人裁判變成3人執法。

馬利接受球隊醫療人員的評估，並進行一系列完整的檢查，檢查結果有腦震盪，美國職棒大聯盟表示，馬利在接下來的幾天內將接受更多檢查，至少不會參加下週的第一個系列賽。

「我們都希望馬利一切順利，」洋基隊賈吉表示，「他們的工作非常艱難，並不容易，你在整場比賽中都會聽到兩邊的板凳對你大喊大叫，對於好壞球必須做出瞬間決定，還有球員對你生氣。

賈吉說，「你盡力而為，但被一根棒子擊中頭部，真的很艱難。看到他被抬走，希望一切都沒事。」

「這是一個艱難的場面，」落磯隊總教練布萊克（Bud Black）說。「當你看到頸托和擔架時，這些都不是好事。希望馬利沒事。這些裁判都是好人。他們是我們比賽的重要組成部分，每晚都暴露在本壘板後面，就像捕手一樣。」

岡柏跟其他裁判交談了解馬利的狀況後，他說，「我認為他得到了很好的照顧，希望他能迅速康復，我們能在賽季結束前再次看到他。」

馬利從2007年開始擔任小聯盟裁判，去年才剛升上大聯盟全職裁判，今年是第2年在大聯盟執法。

▲主審馬利（Nick Mahrley）被斷棒打中左側脖子 。（圖／達志影像／美聯社）