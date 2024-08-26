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周天成獨缺750等級金盃　本季1冠2亞高居年終賽積分榜首位

▲▼台灣羽球一哥周天成在男單16強賽擊敗日本新生代好手奈良岡功大。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣羽球一哥周天成生涯獨缺750等級賽事冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

台灣羽球一哥周天成昨(25)日在超級750系列日本公開賽鏖戰69分鐘，以17比21、20比22敗給法國19歲小將拉尼耶(Alex Lanier)，收下生涯第6座750等級賽事亞軍。34歲的周天成在300、500和1000等級的賽事都曾封王，唯獨少了750等級的金盃。

世界羽聯(BWF)2018年將「超級系列賽」改為「世界巡迴賽」，共有6個等級的賽事，第1級總決賽、第2級超級1000、第3級超級750、第4級超級500、第5級超級300和第6級超級100。

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周天成在賽事改制後，累計1座1000等級冠軍(2019年印尼公開賽)、3座500等級冠軍(2018年新加坡公開賽、2018年韓國公開賽、2019年泰國公開賽)、5座300等級冠軍(2018年德國公開賽、2019年台北公開賽、2022年台北公開賽、2023年海洛公開賽、2024年泰國大師賽)，唯獨少了750等級的金盃。

▲▼台灣羽球一哥周天成28日直落2取勝。（圖／路透）

▲台灣羽球一哥周天成。（圖／路透）

周天成昨日第6度挑戰超級750系列賽冠軍，面對年僅19歲的超新星拉尼耶，首局一度拉開17比10的大幅領先，隨後卻連失11分，反以17比21讓出第1局，次局又錯過1個局點，最終遭直落2吞敗，以亞軍作收。不過小天預計再戰下屆洛杉磯奧運，還有時間完成在300、500、750和1000等級賽事都奪冠的紀錄。

周天成克服去年初罹癌深陷低潮，本季至今收穫1冠2亞，他年初在超級300系列泰國大師賽封王，在超級300系列瑞士公開賽與日本公開賽都拿下亞軍，本周世界排名回到第9，創下個人自2023年8月以來的最高排名。他的年終賽積分則為71720，是本季首位突破7萬大關的男單選手，高居年終賽積分榜首位。

關鍵字： BWF周天成日本公開賽

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