大谷翔平左手挨球吻痛得大叫　道奇主場爆出噓聲

Shohei Ohtani was hit by pitch on the wrist in the 8th inning. He waved off the training staff so hopefully he is ok

©️SportsNetLA pic.twitter.com/cBMJ1S9rff — James¹⁷¹⁸???? (@ShotimeLAD) August 25, 2024

▲大谷翔平左手腕挨球吻痛得大叫。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇26日（台灣時間）與光芒進行系列賽賽事，大谷翔平挨觸身球上壘，道奇以3比1取勝，主帥羅伯斯（Dave Roberts）說明大谷翔平檢查無異常。

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赫南德茲（Enrique Hernández）5局下轟出陽春砲突破僵局，取得1比0領先。德盧卡（Jonny DeLuca）7局上回敬一轟扳平比數。

大谷翔平8局下被光芒左投拉夫拉迪（Richard Lovelady）所投出的91.8英里（約147公里）速球砸到左手，形成觸身保送，本場比賽首次上壘，隨後貝茲（Mookie Betts）轟出兩分砲超前，率隊以3比1獲勝。

大谷翔平挨球吻瞬間痛得大喊，摸著左手腕走向一壘繼續比賽，主場球迷同時爆出噓聲，賽後針對大谷翔平情況，總教練羅伯斯表示，「他已經接受檢查，沒有異常。」

大谷翔平中斷連7場安打，此戰3打數無安打，吞下1次三振，打擊率.292，OPS為.993。靠著貝茲開轟得以回本壘得分，本季得分累計100分。