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味全狂轟21支安打本季最多　14比0大勝台鋼止4連敗

▲▼劉基鴻、吉力吉撈・鞏冠。（圖／味全龍提供）

▲吉力吉撈・鞏冠。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／綜合報導

味全龍25日作客台鋼雄鷹，全場21支安打為本季單場最多支安打，包含劉基鴻、吉力吉撈．鞏冠、郭天信、張政禹都演出至少3安打猛打賞，以14比0大勝，中止4連敗。

龍隊1局上由劉基鴻轟出陽春砲，先馳得點。2局上郭天信率先安打，張政禹也連線安打，王順和適時安打再下一城，李凱威擊出滾地球也進帳1打點，取得3比0領先。

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龍隊5局上攻勢再起，李凱威選到保送，劉基鴻掃出安打，攻佔一、三壘，郭嚴文高飛犧牲打進帳1分，吉力吉撈．鞏冠適時二壘安打追加1分，拉開至5比0，也把台鋼先發左投江承諺打退場，由陳正毅接替。

6局上郭天信、張政禹再度連線安打，張祐嘉適時安打追加1分，王順和也敲安打推進，台鋼再換左投許育銘接替，仍擋不住龍隊火力。李凱威敲安打，兩出局後，吉力吉撈・鞏冠大棒一揮把球轟向左外野，一度重心不穩跪在地上，本季第21轟出爐，單局灌進6分，擴大至11比0。

8局上吳東融保送上壘，劉基鴻掃出左外野三壘安打進帳1分，生涯首支三壘安打出爐。隨後林智勝、郭天信掃安打添加2分，再將比分擴增至14比0。

味全龍全場掃21支安打，劉基鴻猛打4安打，包含1轟，僅差二壘安打達成完全打擊，貢獻2打點、3得分。吉力吉撈．鞏冠也單場3安打，包含1轟，貢獻4打點。剛歸隊的郭天信單場4支安打，合計1打點、2得分；同樣剛回一軍的張政禹3安打跑回2分。

王維中獲得火力援護，投5局就「打卡」下班，用了75球，包含43顆好球，奪5次三振，有2次保送，無失分，拿下本季第4勝，防禦率降至4.12。

▲▼劉基鴻、吉力吉撈・鞏冠。（圖／味全龍提供）

▲劉基鴻。（圖／味全龍提供）

關鍵字： 味全龍台鋼雄鷹劉基鴻吉力吉撈．鞏冠20安打

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