新賽季當東超新軍！領航猿李家慷最想對決日本球隊

▲領航猿球星李家慷化身老窩咖啡迪卡儂中和店一日店長。（圖／老窩咖啡迪卡儂中和店提供）

記者簡名杉／新北報導

新賽季東亞超級聯賽將於10月2日展開，上季PLG亞軍桃園璞園領航猿將首次登陸東超賽場，主力後衛李家慷談到將迎來生涯首次的東超大賽，他透露自己最想跟日本的球隊交手，也期盼能從比賽中獲得更多經驗，整體更加成長。

新賽季東超的參賽隊伍從8支球隊增加到10隊，整體小組賽的賽事也從24場增加到30場，上季PLG亞軍桃園璞園領航猿被分在A組，與日本B聯盟衛冕冠軍廣島蜻蜓(Hiroshima Dragonflies)、韓國KBL聯盟亞軍水原音速彈(Suwon KT Sonicboom)、菲律賓PBA聯盟委員盃冠軍生力啤酒人(San Miguel Beermen)和香港東方同組，上季PLG冠軍新北國王則被分在B組。

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今天現身一日店長活動的李家慷，談到生涯首次的東超賽事，他透露自己最期待跟日本的球隊交手，他說，「看今年奧運，日本都打得蠻好的，然後還差點打贏法國，我覺得對我們職業生涯不管在場上的技術，還是什麼其他的方面多少都會有很多成長跟進步，我們球隊也會準備好東超並出去挑戰。」

去年在冠軍賽功虧一簣，以亞軍作收，李家慷坦言，「就是從失敗中學習，因為我們球隊是以偏年輕的狀態下去打冠軍賽，我覺得這一次的收穫蠻大的，不管是在球場上的臨場反應跟經驗，我覺得我們球隊都學習到蠻多的。」

而休賽季針對自己的加強，李家慷指出目前跟去年一樣，以身體重量訓練為主，開季之後會增加更多球感訓練，並與自己增肌減脂的狀態銜接。