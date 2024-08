林多單場雙響炮助大都會摘勝！　主帥稱他應被討論MVP

實習記者李立祥/綜合報導

大都會今(25日)以7比1擊敗教士,陣中球星林多(Francisco Lindor)手感火燙,單場雙響炮打回5分打點,近期更是連5場敲安,總教練門多薩(Carlos Mendoza)直呼,「他需要被列入MVP討論。」

首局大都會攻下1分先馳得點,4局上林多瞄準教士先發金恩(Michael King)紅中變化球掃出滿貫砲,將比分擴大至5比0,5局下教士雖然追回1分,但林多又在7局上補刀,對日籍投手松井裕樹敲出陽春砲達成單場雙響炮,8局上貝德(Harrison Bader)也敲出陽春砲,終場大都會7比1收下勝利。

