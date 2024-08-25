林多單場雙響炮助大都會摘勝！　主帥稱他應被討論MVP

Francisco Lindor GRAND SLAM ???? pic.twitter.com/tr2E4nVW4U — MLB (@MLB) August 25, 2024

實習記者李立祥／綜合報導

大都會今（25日）以7比1擊敗教士，陣中球星林多（Francisco Lindor）手感火燙，單場雙響炮打回5分打點，近期更是連5場敲安，總教練門多薩（Carlos Mendoza）直呼，「他需要被列入MVP討論。」

首局大都會攻下1分先馳得點，4局上林多瞄準教士先發金恩（Michael King）紅中變化球掃出滿貫砲，將比分擴大至5比0，5局下教士雖然追回1分，但林多又在7局上補刀，對日籍投手松井裕樹敲出陽春砲達成單場雙響炮，8局上貝德（Harrison Bader）也敲出陽春砲，終場大都會7比1收下勝利。

Francisco Lindor AGAIN ????



This time from the other side of the plate! pic.twitter.com/ESQx8qPaFc [廣告]請繼續往下閱讀... August 25, 2024

「我們正在見證偉大的時刻。」大都會總教練門多薩談到林多時說道，「他對上一位優秀的投手，打出如此不可思議的一場比賽。他在滿壘時打出那支巨大的全壘打，幾乎就將比分拉開。然後在面對他們松井裕樹時，又敲出全壘打，真的很令人印象深刻。」

據《SNY》報導，目前大都會落後國聯外卡第3名還剩2.5場，依然還在競爭行列中，林多也表示，「能夠為球隊勝利做出貢獻感覺非常棒，最終還是要等到好球並打出去。我們必須繼續前進，目前還有1個多月，我們明白球隊的處境，最終目標仍是進入季後賽。」

林多目前繳出打擊三圍0.269／0.341／0.490，攻擊指數0.831，附帶27轟78分打點的成績，總教練門多薩就表示，「他需要被列入國聯MVP的討論中，他在聯盟中名列前茅，我知道還有其他球員本季表現出色，但他絕對不遜色於任何人。」

總教練門多薩表示林多是「最好的球員之一」，卻經常被忽視，「我認為人們很常忽視他的優秀，以及他每天能夠做到的事情，這並不容易。不僅僅是在進攻端，他在游擊這個關鍵位置的表現，以及對球隊、休息室以及球隊的意義。」

隨後門多薩更表示，「能每天把他的名字寫進先發名單是一種榮幸，我知道他上場能繳出什麼表現，那是一種非常棒的感覺。」

▲大都會球星林多（Francisco Lindor）單場雙響炮。（圖／達志影像／美聯社）