「台灣舞王」孫振奪斯洛伐克BBOY冠軍　發文喊「太扯了！」





記者簡名杉／綜合報導

▲「台灣舞王」孫振摘下斯洛伐克爆炸節1對1的BBOY冠軍。（圖／The Legits Blast Facebook）

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「台灣舞王」孫振結束生涯首次奧運之後，並沒有馬上返台，而是留在歐洲持續征戰各站賽事，先在荷蘭的IBE國際嘻哈舞蹈節拿下1對1亞軍佳績後，日前更於斯洛伐克的「爆炸節」奪下1對1的BBOY冠軍，連自己都發文直呼，「太扯了！」

身為台灣首位進軍奧運霹靂舞項目的選手，孫振同時也是本屆巴黎奧運中華代表隊的開幕掌旗官，雖然他最終在奧運小組賽以1勝2敗的戰績沒能出線，但他仍寫下台灣霹靂舞界新猷，孫振還在賽後訪問透露有在比賽中加入「台客舞」宣揚台灣文化。

▲「台灣舞王」孫振摘下斯洛伐克爆炸節1對1的BBOY冠軍。（圖／The Legits Blast Facebook）

結束奧運賽程後，孫振留在歐洲持續參加各站比賽，第一站就於荷蘭的IBE國際嘻哈舞蹈節拿下1對1亞軍，接著到斯洛伐克的爆炸節(The Legits Blast festival)參賽，更是拿下1對1的BBOY冠軍，除了有獲勝獎金與獎品外，更摘下2025年的歐洲爆發節(Outbreak Europe)比賽參賽資格。

孫振賽後也在個人社群發文表示，「講不出話……這一切太扯了！」他下一站預計到葡萄牙持續參加全球指標性的霹靂舞賽事。