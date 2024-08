布萊恩46歲冥誕遺孀發文悼念　詹皇分享奧運慶生影片致敬

▲布萊恩遺孀凡妮莎發文悼念布萊恩。(圖/翻攝自vanessabryant IG)

記者簡名杉/綜合報導

美國時間8月23日為2020年因為直升機失事而離世的NBA傳奇球星「黑曼巴」布萊恩(Kobe Bryant)的46歲冥誕,即使他因為意外過世已經第四年,他在籃球界甚至全世界的影響力仍無遠弗屆,遺孀凡妮莎(Vanessa Bryant)選在這天發文悼念,與布萊恩有好交情的「詹皇」詹姆斯(LeBron James)也分享美國隊於北京奧運幫布萊恩慶生的影片,致敬這位永遠的老大哥!

凡妮莎於布萊恩的46歲冥誕當天發出兩人合照,為兩人年輕時凡妮莎親吻布萊恩臉頰,而布萊恩則抱著愛妻,洋溢幸福笑容的照片,凡妮莎還寫下,「生日快樂,布萊恩,我現在還是非常愛你,我也會永遠愛你!」令人動容。

LeBron James reposted the video of himself singing happy birthday to Kobe Bryant at the 2008 Olympics!



“HBD MAMBA ”



Legend recognize legend! pic.twitter.com/SqLWp3AtMN