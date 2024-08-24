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布萊恩46歲冥誕遺孀發文悼念　詹皇分享奧運慶生影片致敬

▲布萊恩遺孀凡妮莎發文悼念布萊恩。（圖／翻攝自vanessabryant IG）

▲布萊恩遺孀凡妮莎發文悼念布萊恩。（圖／翻攝自vanessabryant IG）

記者簡名杉／綜合報導

美國時間8月23日為2020年因為直升機失事而離世的NBA傳奇球星「黑曼巴」布萊恩(Kobe Bryant)的46歲冥誕，即使他因為意外過世已經第四年，他在籃球界甚至全世界的影響力仍無遠弗屆，遺孀凡妮莎(Vanessa Bryant)選在這天發文悼念，與布萊恩有好交情的「詹皇」詹姆斯(LeBron James)也分享美國隊於北京奧運幫布萊恩慶生的影片，致敬這位永遠的老大哥！

凡妮莎於布萊恩的46歲冥誕當天發出兩人合照，為兩人年輕時凡妮莎親吻布萊恩臉頰，而布萊恩則抱著愛妻，洋溢幸福笑容的照片，凡妮莎還寫下，「生日快樂，布萊恩，我現在還是非常愛你，我也會永遠愛你！」令人動容。

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除了凡妮莎外，布萊恩的好兄弟，曾數度在國家隊並肩作戰的「詹皇」詹姆斯，也在他的46歲冥誕發文向他致敬，分享了2008年北京奧運美國隊全隊為布萊恩慶生的影片，寫下，「生日快樂，黑曼巴！」還附上一個敬禮的表情符號，紀念這位一輩子的老大哥。

關鍵字： 布萊恩凡妮莎詹皇Kobe

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