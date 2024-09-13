自曝明星賽宿醉登板！　巨人王牌認讓大谷翔平少拿MVP

▲巨人王牌韋伯（Logan Webb）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

巨人王牌韋伯（Logan Webb）在節目中爆料，自己在明星賽當天表現糟糕，其實是因為還在「宿醉狀態」，他也承認可能會有球迷對他生氣，因為當時只要國聯獲勝，大谷翔平就有機會獲得明星賽MVP。

韋伯在《The Chris Rose Rotation》節目中透露，這場明星賽是他人生中「宿醉最嚴重的日子之一」，並回憶起那天的經歷，「我喝了很多能量飲料，還吃了止痛藥，努力的在擺脫宿醉。我在牛棚裡用完所有好的投球，當我跑向投手丘時，唯一的念頭就是，『不要吐，千萬不要吐。』」

[廣告]請繼續往下閱讀...

3局下國聯3分領先，派出韋伯登板，最終他主投1局，失掉3分自責分，被敲3支安打、1次保送。韋伯表示下場後，非常擔心自己表現不佳會引發隊友的不滿，但事實跟他想得不一樣，「我走進休息室，一邊走一邊說，『抱歉，兄弟們，這是我的錯。』沒想到，國聯每一位超級明星都跟我說，『老兄，誰在乎呢？』」

最終國聯以3比5落敗，韋伯也知道球迷可能對他不滿，因為大谷在3局上敲出3分砲，如果國聯拿下勝利，那他將有很大機會獲得明星賽MVP。

韋伯也表示，前一天全壘打大賽後，球員跟家人們參加了一場慶祝派對，他笑稱，「這是一段難忘的經歷，但下次我一定會節制點。」