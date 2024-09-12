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戴資穎香港羽球賽提前傷退　下周中國公開賽參賽再評估

▲台灣球后戴資穎香港賽晉16強。（圖／badminton photo提供）

▲台灣球后戴資穎香港賽強。（圖／badminton photo提供）

文／中央社

超級500系列的香港羽球公開賽，台灣「羽球天后」戴資穎今天在女單16強面對印尼小將瓦爾達妮，沒想到卻提前傷退，無緣取得8強門票。

帶著雙膝傷勢上陣的戴資穎，上週在台北羽球公開賽不敵印尼小將瓦爾達妮（Putri Kusuma Wardani），遺憾止步女單8強，本週戴資穎轉戰香港公開賽，並榮膺女單頭號種子，昨天僅花費24分鐘，以21比10、21比12輕取美國的魯斯莉（Isabelle Rusli），如願晉級16強。

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今天面對熟悉的對手瓦爾達妮，戴資穎開賽就連丟4分，最後首局陷入2比6落後時，在飽受傷勢困擾的情況下，只能選擇退賽。

戴資穎的父親戴楠凱向中央社記者解釋，戴資穎的腳傷尚未復原，為避免傷勢加重，因此選擇退賽，而下週的超級1000系列的中國公開賽則在評估是否參賽。

另外，世界排名第9名的「台灣一哥」周天成，在男單16強迎戰泰國好手賈姆斯里（Saran Jamsri），先以21比15搶下首局，不過雙方在第2局上演激戰，周天成甚至一度落後3分，所幸在後段手感即時加溫，追到19比19平手後，連得2分取得8強門票，下一輪將對決丹麥好手安賽龍（Viktor Axelsen），爭奪4強資格。

至於男雙部分，王齊麟搭檔邱相榤在16強挑戰「大馬組合」陳蔚強與亞尤伯（Nur Mohd Azriyn Ayub），雖然首局在握有4分領先情況下，以18比21遭到逆轉，然而「麟榤配」即時調整，再以21比13、21比17晉級8強，接下來將面對「中國組合」黃荻、周昊東。

關鍵字： 羽球戴資穎

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