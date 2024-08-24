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呂昱廷捷克、荷蘭雙料投手獎　滑球犀利位移大獲兄弟捕手盛讚

▲▼U23投手呂昱廷。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U23投手呂昱廷。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

台灣體大投手呂昱廷入選U23中華隊，在海外移地訓練期間表現出色。他在捷克棒球周和荷蘭哈連盃中都獲得投手獎，獲得投手教練周宗志的肯定。兄弟隊捕手胡孟智接捕他的球時，也直呼印象特別深刻。

呂昱廷屬於四分之三側投型投手，在美國對陣NCAA大學明星隊時，他的表現還有些起伏。但到了捷克和荷蘭後，他逐漸發揮出自己的優勢，尤其對日本隊繳出了好投。投手教練周宗志指出，「呂昱廷是這趟移地訓練成長最多的投手，展現出對打者的自信。在美國時他還很閃躲，但對日本投球時，表現得更成熟，也更勇於對決打者。」

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呂昱廷與左投陳品宏將擔任U23中華隊的中繼「左右護法」。雖然呂昱廷的球速不快，但仍有一定優勢。周宗志坦言，「以他投球的型態來說，如果能提升速度，壓制力會很不錯。」剛加入訓練的兄弟隊捕手胡孟智接捕過呂昱廷的球後表示：「他的球質不錯，滑球很犀利，讓右打者以為要觸身，卻又會跑進來，位移很大。」

談到對日本打者的印象，呂昱廷坦言：「我的出手比較低，周教練建議手腕把球壓好，球路可能會有掉伸卡的感覺，也可以讓打者不好掌握。兩好球之後的位置很重要，不要讓自己處於落後，能搶好球就先搶。」

在母隊多擔任先發角色的呂昱廷，來到U23世界盃必須擔任牛棚要角。他透露一開始不太適應，仍把自己當成先發在投球。隊中有很多職棒球員或準職棒球員，心態上與他不太一樣，不會太鑽牛角尖，這點他覺得需要多向他們學習。

呂昱廷連續兩年都沒有報名選秀，即將升上大二的他坦言，去年確實考慮過選秀，一開始有很大的夢想。但現在他認為自己的等級還不到職棒的程度，也與家人考慮過比較穩定的發展路線。目前他先把目標放長遠一點，也要先觀察這次U23世界盃的成績，再思考未來的生涯規劃。

關鍵字： 呂昱廷U23中華隊投手海外訓練棒球

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